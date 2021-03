“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 22 al 27 marzo 2021

Can e Sanem sono in barca insieme. La vicinanza forzata scioglie le riserve di lei che, dopo una battuta di pesca e un pranzo frugale, cede e si scusa con lui per aver cercato di cambiarlo quando ancora stavano insieme. Sulla spinta delle parole di Sanem, anche Can si scusa e i due si riconciliano con il loro passato, ignari di quanto sta succedendo alla tenuta. Il marito di Ceren, infatti, ha denunciato la Friki Harika per produzione e vendita di creme contraffatte.