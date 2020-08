“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 24 al 28 agosto 2020

22 Agosto 2020 | 09:41 di Redazione Sorrisi

Le trame di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 24 a venerdì 28 agosto alle 14.45.



Lunedì 24 agosto Sanem ha preso l'atto costitutivo della società di Emre e Aylin. Minaccia Emre di dire tutto a Can se entro tre ore non va a parlare con suo fratello. Su consiglio di Aylin, Emre si fa aiutare da Leyla per recuperare il documento e quando Sanem va da Can per dirgli la verità e spiegargli finalmente il motivo di tutte le bugie che ha dovuto dirgli finora, la sua prova è sparita.

martedì 25 agosto Aylin approfitta della festa organizzata per inaugurare il nuovo assetto societario dell'azienda per mettere zizzania nel rapporto fra Fabbri e Can e in quello fra Can e Sanem. Intanto Mevkibe si candida a presidente della a5ssociazione di quartiere.

mercoledì 26 agosto Nel quartiere si sta per votare e tra Aysun e Mevkibe c'è aria di tempesta. La notizia che il numero dei voti è risultato lo stesso manda le due fazioni su tutte le furie, ma qualcuno non ha votato e la sua scelta farà la differenza. Sanem riceve un pacco, il cui mittente è sconosciuto. Quando lo apre vi trova un bellissimo abito da sera da indossare per il suo compleanno, ma una volta alla festa, realizza che è un regalo di Fabbri e non di Can, come aveva creduto. A quel punto, la tensione tra Can e Sanem si fa talmente insopportabile da convincere Sanem a licenziarsi. Il giorno dopo, in ufficio, non si parla altro che di lei, della festa, del suo abito e di Fabbri.

giovedì 27 agosto Mevkibe è presidentessa dell'associazione di quartiere e si rende conto che l'incarico è molto più impegnativo del previsto. Sanem scopre per caso che Leyla è in possesso dell'atto costitutivo tra Emre e Aylin e litiga con sua sorella. Leyla, in preda ai sensi di colpa, consegna il documento a Can, che si precipita infuriato da Emre e Aylin dicendo di non avere più un fratello. Muzaffer prova a rientrare in casa, ma Aysun lo caccia via definitivamente lanciandogli dei sacchi pieni di vestiti.

venerdì 28 agosto Can, pur di convincere Sanem a rientrare in azienda per partecipare alla campagna in favore della "Compass sport", si improvvisa garzone di bottega, con esiti più o meno riusciti e divertenti; ed effettivamente la convince. Aylin, nel tentativo di screditare Can agli occhi di Huma, perché questa possa cedere il suo pacchetto di azioni ad Emre, telefona alla stessa Huma, additando il comportamento di Sanem. Mevkibe, eletta Presidente dell'Associazione, vive le prime difficoltà legate alla sua carica, ovvero le pressioni degli abitanti del quartiere, che a tutti i costi vorrebbero che lei accettasse delle regalie in cambio di favori. In occasione della campagna per "Compass sport" esplode la gelosia di Sanem, quando Can incontra la sua vecchia amica Gamze, che fa parte appunto dello staff della azienda da reclamizzare.

