“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 24 al 28 maggio 2021

Muzaffer e Cengiz sono delusi dal rifiuto di Sanem, ma non si danno per vinti: Muzaffer altera la sua voce, grazie alle sue innate doti recitative, chiama il negozio di Nihat per fare un ordine e chiede che venga consegnato in una villa a Beykoz, omettendo che si tratta della villa per il party di WomanArt. Sanem si ritrova suo malgrado al party e tutti gli invitati la acclamano, ma ben presto Mevkibe chiama Sanem e le dice di tornare subito a casa. In procinto di partire, Sanem viene raggiunta alla stazione da Can, che le dichiara il suo amore. Lei rimane, e si rimettono insieme.