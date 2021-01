“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 25 al 31 gennaio 2021

Martedì 26 gennaio (ore 21.20)

Can, dopo aver "sequestrato" Sanem, la porta in una casa su una montagna innevata, per cercare di ricostruire un dialogo con lei, ma Sanem, che non tollera la costrizione, si rifiuta di farlo. Can si allontana da casa per raccogliere la legna e la chiude in casa. Lei riesce a forzare la porta e fugge con una motoslitta, ma finisce la benzina e si ritrova sola tra i monti. Can riesce a trovarla e dopo ore di camminata, ormai al buio con Samem stremata, trova una casetta dove passare la notte. Sull'altro fronte, Cengiz si ritrova, incastrato in una proposta di matrimonio ad Ayhan, che sta già sbandierando la notizia per tutto il quartiere, che in realtà è frutto di un malinteso. Cengiz, a casa di Ayhan, insieme a Leyla e Osman, non trova il coraggio di spiegare l'equivoco e cerca di prendere tempo per il matrimonio, la stessa cosa fa Leyla, che non sembra molto convinta di sposare Osman.

Can ha rapito Sanem e i due si trovano in montagna per passare del tempo insieme e schiarirsi le idee. Proprio mentre le cose stanno iniziando a sistemarsi, Can riceve la telefonata di Polen che tenta di convincerlo a tornare in ufficio e Sanem quella di Yigit che la invita alcuni giorni fuori città per una trasferta di lavoro. Le due telefonate accendono la gelosia di entrambi, compromettendo il delicato processo di riavvicinamento. Proprio al culmine della discussione, Can riceve un'ennesima chiamata. Stavolta è Emre. La madre, che lamentava vertigini e debolezza, dice di essere stata in ospedale e di aver dovuto fare delle analisi specialistiche. In verità, è tutta una farsa. Huma sta solo tentando di separare Can da Sanem e farlo tornare da Polen. Ma, in effetti, il suo piano è ben architettato, perché Can, saputa la notizia si precipita a casa dalla madre. Una volta portata a termine la missione, Huma ammette che dalle analisi non è risultato nulla di preoccupante.

Ceycey, al ristorante con Can, cerca di convincerlo a non partire per i Balcani, ma lui tergiversa, complice anche una rissa che si scatena per le intemperanze di tre bulli. A fine serata, però, Can confessa il suo enorme amore per Sanem. Intanto Sanem e Ayhan condividono i loro dispiaceri sentimentali; Emre accoglie per un colloquio la nuova pretendente segretaria al posto di Leyla, Melis, che, cortesemente, congeda con un rifiuto.