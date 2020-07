“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 27 al 31 luglio 2020

venerdì 31 luglio

Nihat e Mevkibe cercano di pagare il debito, ma Halil non accetta perché ha già preso accordi con Sanem. Muzaffer vuole dimostrare a tutti di essere migliore di Osman e si fa pubblicità per diventare una star, ma otterrà una spiacevole sorpresa. Can e Sanem cercano il quartiere perfetto per le riprese della sceneggiatura di Sanem. Leyla dimostra la sua gelosia per Osman corteggiato da Guliz. Can e Sanem però arrivano a uno scontro doloroso per entrambi.