“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 29 giugno al 3 luglio 2020

27 Giugno 2020 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Le trame di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio alle 14.45.

Lunedì 29 giugno Sanem, per favorire un contratto tra il prestigioso cliente Fabbri e l'agenzia Fikri Harika in cui lavora, si finge la fidanzata di Can.

martedì 30 giugno Aylin ruba le foto della campagna sociale di Can dal cellulare di Emre ed organizza una falsa accusa di plagio nei confronti di Can.

mercoledì 1° luglio Can è in grossi guai con la commissione disciplinare ed Emre crede che Aylin abbia ordito un piano per rovinare la reputazione di suo fratello.

giovedì 2 luglio Sanem va alla ricerca di Can per comunicargli la sua sospensione dall'associazione mondiale fotografi in seguito all'accusa di plagio.

venerdì 3 luglio Ahyan e J.J. trovano l'indirizzo della persona che ha tentato di screditare Can, ma mentre cercano di raggiungerla, vengono intercettati da Emre.

