“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Yigit, dopo il rifiuto di Sanem alla sua proposta di matrimonio e nonostante Sanem gli abbia detto di starle lontano, va lo stesso alla tenuta dicendole che non è lì per lei, ma per il suo amico Bulut. Can, con la scusa di controllare con Sanem gli ultimi dettagli per girare lo spot delle creme cerca di capire come sta andando la ricerca della collana che lui stesso ha nascosto. Aziz e Mihriban mentre fanno shopping vedono da lontano Huma e Mevkibe anche loro intente a fare shopping. Mirhiban fa una scenata di gelosia ad Aziz perché convinta che, nonostante tutto, a lui piaccia ancora Huma.