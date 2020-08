“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 3 al 7 agosto 2020

01 Agosto 2020 | 08:59 di Redazione Sorrisi

Le trame di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle 14.45.



Lunedì 3 agosto Can e Sanem iniziano a fare insieme le prime cose da innamorati. Mentre cucinano, Emre, li guarda di nascosto e si rende conto della loro forte complicità. A questo punto Emre comincia ad aver sempre più paura che Sanem possa rivelare a Can la verità sul suo tradimento e di come ha coinvolto Sanem negli intrighi che hanno favorito l'agenzia di Aylin. Per questo motivo Aylin ha in mente un altro piano per screditare Sanem agli occhi di Can. Sanem nel cuore della notte va a casa di Osman e Ayhan per raccontare loro quanto di meraviglioso è successo con Can. La mattina seguente in casa di Sanem fervono i preparativi per il catering per la troupe che girerà lo spot sceneggiato da Sanem. In ufficio Deren comunica a Sanem che farà uno stage all'interno dell'agenzia come copywriter ma la notizia fa infuriare Ceycey. Aysun addolorata dall'assenza di Muzaffer che sta facendo il militare, in un momento di debolezza confida a Melahat e Mevkibe che si messa in società con Cakal Ishan.

martedì 4 agosto Nel quartiere, con problemi di budget e con Ishan che convince i commercianti a chiedere soldi in maniera poco legale alla produzione per l'affitto delle location e per le comparse, si inizia a montare il set per girare la pubblicità scritta da Sanem, diventata anche stagista dell'agenzia come copywriter. Mekvibe sospetta che i soldi con cui Sanem ha estinto il loro debito le siano state date da Can. Per avere qualche certezza mette sotto torchio Ayan che confermerà solo quanto detto da Sanem. Aylin con la scusa di perdere un po' di tempo prima dell'inizio delle riprese va da Melahat a fare la manicure con l'intento di scoprire qualcosa di sconveniente sul passato di Sanem per metterla, poi, in cattiva luce nei confronti di Can. All'oscuro di tutto quello che sta succedendo alle loro spalle e nonostante siano sempre circondati da molte persone Can e Sanem cercano in tutti i modi dei piccoli momenti di tenerezza.

mercoledì 5 agosto Sanem è impegnata a girare una pubblicità nel suo quartiere nel doppio ruolo di attrice e regista. Quando vede arrivare le modelle che devono recitare con lei, delle ragazze russe bellissime e soprattutto altissime, temendo il confronto, con la complicità di Melahat che deve truccarle e pettinarle, le fa rendere inguardabili e fa recitare al loro posto Deren, Ayhan e Aylin. Mevkibe e Nihat tengono sotto controllo Sanem e la invitano a stare lontano da Can, colpevole secondo loro, di essersi intrattenuto con le modelle russe. Emre confida a Leyla che sta per acquisire come cliente la YRT Holding e Leyla è entusiasta della notizia e lusingata per essere stata invitata a pranzo da Emre in un locale molto elegante, ma presto scopre che si trovano lì perché Emre ha dato un appuntamento a un uomo a cui consegna una busta con del denaro per pilotare la trattativa.

giovedì 6 agosto Sanem e Can stanno insieme, ma i genitori di lei non ne sono ancora a conoscenza. Can insiste perché vengano informati e si propone di farlo lui stesso, ma la discussione non va come previsto e i genitori di Sanem finiscono solo col capire che la figlia, sullo slancio del momento, ha baciato il suo capo sulla guancia. Un atteggiamento che loro ritengono inopportuno. Ma il nervosismo dei due genitori è alimentato anche dalla preoccupazione per la sera del loro anniversario di matrimonio. Di fatti, Nihat fa credere alla moglie di essersene dimenticato, quando il suo vero scopo è farle una sorpresa scrivendole una poesia.

venerdì 7 agosto Sanem è alle prese con il suo primo testo come copywriter, ma tutte le proposte le vengono rifiutate e questo la porta a litigare con Can. Nonostante il litigio, Can va a cena a casa di Sanem per i festeggiamenti dell'anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe. Ma durante la serata c'è un imprevisto.

