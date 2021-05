“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 3 al 7 maggio 2021

Durante il tragitto per raggiungere il signor Nasim, Can e Sanem hanno come al solito opinioni divergenti sulla strada da percorrere per evitare il traffico. Sanem, per non arrivare in ritardo avrà un'idea geniale che, come al solito susciterà una reazione da parte di Can. Sanem con il suo stratagemma arriva prima di Can all'incontro con Nasim e nonostante i suoi tentativi di dissuaderlo a lavorare con l'inesistente regista Arthur Capello, purtroppo non riesce nel suo intento persino dopo aver chiesto un'esorbitante cifra di denaro.