“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 31 agosto al 5 settembre 2020

Le trame di “Daydreamer - Le ali del sogno”, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre alle 14.45.



Lunedì 31 agosto Sanem e Can rimangono bloccati in ascensore, e hanno modo di parlare e di chiarirsi, decidendo di rimanere buoni amici. Quando il servizio di vigilanza li trova, è ormai troppo tardi affinché Sanem possa tornare a casa di Ayhan, dove era attesa, e Can possa andare al concerto con Deren. Così Can la invita a rimanere a dormire da lui, occasione per vedere ulteriori amorose schermaglie tra i due. Leyla avrà un confronto con Emre sul comportamento ingannevole di quest'ultimo nei confronti del fratello Can e continuerà a dialogare con Osman senza accorgersi dei sentimenti del ragazzo per lei. Nel frattempo anche Ayhan e Ceycey fanno chiarezza sui loro sentimenti e tra divertenti siparietti decideranno una tattica per arrivare ad una relazione di amore e amicizia.

martedì 1° settembre Dopo essere rimasti chiusi in ascensore, Sanem e Can trascorrono la notte insieme. Sanem ha un incubo e Can la tranquillizza. Inoltre le regala un ciondolo portafortuna. Al risveglio, Sanem prepara la colazione a Can; il risultato non è granché, ma Sanem ci mette molto impegno e Can sembra apprezzare. Nonostante affermino di essere solo amici, decidono di comune accordo di non entrare insieme in ufficio, per evitare spiacevoli malelingue. Nel frattempo, Mevkibe si presenta in ufficio con un borek per Can. Sanem è preoccupata che la madre possa scoprire che ha passato la notte da lui. Fortunatamente, dopo alcuni equivoci, Sanem e Can riescono a mantenere il segreto. Alla fine tutti gli impiegati si recano nella stanza di Can e mangiano lo strepitoso borek di Mevkibe.

mercoledì 2 settembre La Fikri Harica deve fare la campagna pubblicitaria per Compass Sport che produce attrezzature da montagna e da campeggio e non trovando idee particolarmente brillanti, spera di avere l'ispirazione facendo provare i materiali ai creativi e organizza un campeggio. Fabbri va in azienda a parlare con Sanem per proporle di lavorare insieme sul profumo nel fine settimana, ma Sanem deve andare al campeggio, così le propone di lavorare nel pomeriggio, ma per farlo Sanem ha bisogno del consenso di Can, che alla richiesta appare infastidito e gli nega il permesso. Fabbri insiste e gli propone di farlo la sera dopo il lavoro. Sanem sta per rifiutare ma assiste alla telefonata tra Can e la sua amica Gamze e quando sente che i due hanno preso un appuntamento per la sera accetta. In realtà, ognuno dei due vuole fare ingelosire l'altro e una volta in privato disdicono i rispettivi appuntamenti, ma daranno vita a una telefonata in cui simulano di essere con i rispettivi partner...

giovedì 3 settembre L'agenzia organizza un campeggio per provare i prodotti Compass Sport per trovare lo slogan e l'idea per la campagna pubblicitaria del cliente rappresentato da Gamze. Fabbrì raggiunge il campeggio sfidando can in alcune prove e provocherà la gelosia tra Can e Sanem. Sanem, gelosa di Gamze e delle sue capacità sportive, si cimenta in un gioco in stile caccia al tesoro e rimasta sola nel bosco, presa dal panico, finisce in una buca. Partono frenetiche le ricerche e alla fine è Can a ritrovarla, e a salvarla. La sera al campo Emre, che non voleva andare ma è stato fomentato da Aylin, si presenta, forte del pacchetto di azioni che la mamma gli ha ceduto e ha un duro confronto con Can, che lo caccia dal campo. in seguito a questo, Emre sconvolto ha un grave incidente stradale. Intanto Aylin, approfittando dell'assenza dell'intera agenzia, si intrufola nell'ufficio con la inconsapevole complicità del custode e piazza una telecamera spia.

venerdì 4 settembre Durante la preparazione della campagna per la Compass Sport, Sanem ubriaca bacia all'improvviso Can nel bosco senza sapere di essere visti da Cengiz. Poco dopo, Can riceve una tragica telefonata: Emre è rimasto coinvolto in un incidente stradale e si trova in ospedale. Mentre fa visita al fratello, Can incontra Aylin e le intima di non farsi mai più vedere dalla sua famiglia. La donna decide di vendicarsi e prende accordi con Fabbri. Al ritorno in azienda, Sanem viene nominata coordinatrice del progetto, scatenando la gelosia di Deren.

sabato 5 settembre Sanem, grazie alla sua creatività, ha ottenuto un incarico di riguardo, in vista della presentazione per la Compass Sport. Deren ne è invidiosa e cerca di metterla in difficoltà presentandosi con la CEO della Compass Sport nell'ufficio dove Can e Sanem stanno lavorando. La signora Ceyda, però, sembra più interessata a Can che al lavoro sulla campagna pubblicitaria, i due infatti hanno molto in comune, tra la passione per lo sport e quella per i viaggi, e si percepisce da subito una certa affinità. Alla fine della riunione, Can suggerisce a tutti di andare a mangiare qualcosa, ma le signore hanno già un altro appuntamento e la cena viene consumata in intimità con Sanem a due passi dal mare. Cengiz, intanto, ha trovato il coraggio di invitare a cena fuori Ayhan, ma il loro primo appuntamento non si conclude nel migliore dei modi. Infatti, durante la sua goffa dichiarazione d'amore, inavvertitamente dà fuoco al tavolo del ristorante, scatenando il panico tra i clienti.

Can ed Emre si sono chiariti, e hanno fatto pace. Emre è convalescente a Casa di Can, e gli ha assicurato di aver chiuso con Aylin. Aylin però lo cerca, e facendo leva sul suo rapporto di dipendenza lavorativa dalla madre, lo convince a recuperare la telecamera spia nell'agenzia di Can, che, qualora venisse trovata, le farebbe rischiare addirittura il carcere. Quindi Emre si reca in agenzia per recuperare la telecamera, ma viene scoperto da Sanem che tuttavia tace sulla faccenda. Intanto Fabbri vorrebbe da Sanem l'esclusiva sul suo profumo, ma Can si oppone, e scoppia un diverbio alla fine del quale Can restituisce con gli interessi la quota azionaria messa da Fabbri per salvare l'azienza,e caccia lo stesso Fabbri. Intanto Mevkibe, in conflitto con Aysun per prendere iniziative a favore del quartiere, pensa di inaugurare una biblioteca.



