“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dall’8 al 12 marzo 2021

Sanem è esterrefatta per la scoperta e arrabbiata con Can che - in realtà ignaro di tutto - avrebbe lasciato a Yigit la possibilità di proporsi senza intervenire e si convince che veramente lui non provi più niente per lei. Sanem non risponde alla proposta e questo suo silenzio mette in allarme Can e crea delle speranze in Yigit.