“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame del 1° e 7 ottobre 2020

domenica 1° novembre (ore 16.20)

Huma, approfittando della crisi fra Can e Sanem, cerca di spingere il figlio fra le braccia di Ceyda. Il tentativo non ha successo, ma spinge Sanem sull'orlo della follia. Cerca di chiarirsi con Can raggiungendolo al rifugio dove sospetta sia andato con Ceyda, ma il chiarimento non riesce e i rapporti restano tesi. Intanto Emre chiede conto ad Aylin di una trama spionistica che sta tessendo insieme a Fabbri ai danni dell'azienda e in cui anche Deren viene coinvolta, quando Aylin le suggerisce uno slogan rubato dal quaderno di Sanem, grazie al quale Deren guiderà la campagna sul profumo Red Mode. L'attività dell'associazione di cui Mevkibe è presidente ristagna. Il locale è inagibile e lei organizza con la giovane Meral una conferenza sull'alimentazione nel suo negozio, con esiti comici. Aylin mente a Leyla dicendole di essere di nuovo la fidanzata di Emre e Leyla, delusa anche per la situazione in ufficio, chiede a Osman un incontro. Intanto Ceycey, sfrattato, cerca casa.