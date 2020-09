“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame del 13 e 19 settembre 2020

Can è piuttosto alterato, ma calmo. Al contrario, Deren grida e si comporta in modo molto aggressivo. Can decide di invitare Sanem e i suoi colleghi a lavorare a casa sua. In questo modo i ragazzi, cambiando location lavorativa, potranno essere più creativi. Mevkibe decide di recarsi a casa di Can con dei sarma fatti in casa per controllare che Sanem e Can non siano soli. Al suo arrivo è accolta con gioia dai colleghi di Sanem i quali, affamatissimi, non vedono l'ora di fare uno spuntino. Can propone a Sanem di fare un discorso inaugurale alla serata evento di Compass Sport e Sanem accetta. La sera dell'evento sono presenti tutti e Can e Sanem fanno la conoscenza del signor Mackinnon.

sabato 19 settembre (14.10)

Pur boicottata da Aylin, che le cancella il file su cui avrebbe imperniato la sua presentazione della campagna per "Compass sport", che l'ha vista protagonista anche come promotrice dello slogan, Sanem recupera la situazione trasformando la difficoltà in una splendida opportunità di esporre "a braccio" l'idea olistica su cui si fonda la campagna. Dopo la presentazione, sempre osteggiata da Aylin che paga una cameriera per rovinarle il vestito versandole del vino addosso, Sanem finisce in un bagno e per opera della cameriera, vi rimane rinchiusa. Can la trova e insieme decidono di disertare la festa per concludere la serata a casa di Can. Dopo di che Can la accompagna a casa. Ma lì i due sono visti dall'insonne Melahat. E lo stesso accade per Emre quando accompagna Leyla, con la quale ha un primo abbocco amoroso. La mattina Melahat si reca da Mevkibe per spifferarle tutto.

Il lancio della campagna per la Compass Sport è stato un successo e Can decide di premiare Sanem promuovendola a Copywriter. Ma alcuni non credono che la sua promozione sia meritata. Deren e Guliz hanno infatti capito che i due si sono fidanzati e sono convinte che il suo nuovo ruolo sia un regalo che Can le ha fatto. Ma le male lingue non scalfiscono il loro umore e i due novelli fidanzati fuggono a casa di lui, per passare del tempo soli, cucinare e guardare un film romantico. In ufficio però tutti li cercano e J.J. fa di tutto pur di coprirli. Nel frattempo, Osman, che ha ottenuto un ruolo in una serie importante, porta la troupe nel suo quartiere. Il regista sta cercando nuove location per le riprese e rimane colpito da quella zona della città. In particolare, decide di girare alcune scene nel minimarket di Mevkibe, scatenando l'invidia di Aysun. Mentre le due bisticciano, irrompe armato Muzaffer che, atteggiandosi a gangster, spara alcuni colpi in aria.