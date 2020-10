“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame del 18 e 24 ottobre 2020

domenica 18 ottobre (ore 16.20)

L'avvocato di Can si presenta in carcere per annunciare al suo cliente che verrà scarcerato. Sembra che Aylin abbia convinto Fabbri a ritirare la denuncia. Sanem incontra in segreto Fabbri, gli consegna il profumo e firma il contratto. Al termine dell'incontro gli dice che spera di non rivederlo mai più.