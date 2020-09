“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame del 20 e 26 settembre 2020

domenica 20 settembre (16.30)

Osman sta girando una serie tv, ma il regista e gli sceneggiatori non ne possono più delle continue interruzioni da parte di amici e parenti. Intanto Ceyda comunica a Can che finalmente Mackinnon ha accettato di partecipare a una cena di lavoro, ma Can si vede costretto a rifiutare. Quella sera infatti ha un appuntamento speciale con Sanem: la porterà al rifugio e guarderanno le stelle. I due sono ormai fidanzati, ma Sanem ancora non vuole dare la lieta notizia ai propri genitori. È una bella giornata anche per Leyla, poiché Emre afferma di provare dei sentimenti per lei. Quella sera stessa un ladro irrompe in casa, spaventando a morte Mevkibe. Sanem è irraggiungibile poiché, durante la romantica serata, ha dimenticato di caricare la batteria del telefono, così Leyla chiede aiuto a Emre per rintracciare Can al rifugio.