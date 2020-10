“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame del 25 e 31 ottobre 2020

Huma è tornata in agenzia e cerca di far valere il suo peso azionario, umiliando Sanem e Leyla, provocando l'ossequiosità di Deren e Geycey e il fastidio di Can. Nihat dorme ancora in negozio e Mekvibe lo alletta con i sarma che porta a Can in agenzia, dove ha un velato scontro con Huma. Ayhan incarica Ceycey di vegliare su Leyla ed Emre, sospettosa che fra loro ci sia qualcosa, e preoccupata per Osman, con cui Leyla sta flirtando. Muzaffer, suggestionato da Huma, prospetta a Nihat favolistici affari immobiliari. Sanem, richiesta da Fabbri, che non è riuscito a realizzare il suo profumo, si reca da lui e viene vista da Emre. Una spia informa Max e Ceyda del nuovo progetto commerciale di Fabbri e i due si recano da Can per informarlo.

sabato 31 ottobre (ore 14.10)

Ceyda rivela a Can che con l'aiuto di una talpa di Mackinnon nell'azienda hanno scoperto che Fabbrì sta per lanciare un nuovo profumo. Sanem ha paura che si scopra che sia proprio il profumo che lei ha dato a Fabbrì per fargli ritirare la denuncia contro Can. Huma si presenta a casa del figlio senza preavviso e trama per separare Can e Sanem. L'agenzia si riunisce a casa di Can per cercare il modo di far uscire il profumo della Red Mode prima di quello di Fabbrì. Mentre Sanem teme che si venga a sapere la verità, Huma invita Ceyda, convinta che sia la donna giusta per Can, il quale, ignaro di tutto, vuole fare la proposta a Sanem. Nel frattempo Can va a dormire al rifugio perché non vuole stare sotto lo stesso tetto con la madre e lì preso da un momento di nostalgia apre una scatola dove conserva i suoi giochi da bambino e l'ultima foto scattata con la madre quando era ancora piccolo.

Ayhan, che non sa se far vedere a Osman la foto di Leyla con Emre inviatale da Cey Cey, viene fermata da Aysun che le domanda quando ci sarà il fidanzamento tra Leyla e Osman secondo una chiacchiera riportatale da Muzaffer la sera prima. Can e Sanem si ritagliano un momento tutto per loro perché devono dirsi delle cose. Sanem vuole e dire a Can che ha venduto il suo profumo a Fabbri. Can vuole fare a Sanem la proposta di matrimonio. Sanem, che ha intuito le intenzioni di Can, si confida con Leyla: se prima non racconterà tutto a Can non accetterà mai la proposta. Leyla a sua volta ne parla con Emre e tutti e due decidono di interrompere questo momento idilliaco con una bugia per evitare che Sanem racconti tutto a Can che se scoprisse la verità lascerebbe per sempre Sanem, la famiglia e l'azienda. Guliz continua a fare pettegolezzi in agenzia ma viene puntualmente sgridata da Cey Cey e Deren.