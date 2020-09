“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame del 27 settembre e 3 ottobre 2020

Can e Sanem raccontano a Mevkibe che faranno causa al giornale che ha pubblicato l'annuncio della loro relazione: era tutta una montatura. E riescono a convincerla. Can e Ceyda, rimasti soli al ristorante, vengono fotografati in atteggiamenti equivocati per intimi e come tali rivenduti dai paparazzi ai giornali.

sabato 3 ottobre (ore 14.45)

Emre e Leyla, stanno vivendo una storia d'amore e tutto sembra filare liscio fino a quando Aylin li vede baciarsi e quindi ricatta Emre, minacciandolo di far ascoltare a Can la registrazione tra Fabbri, Mine e loro due, dove si sentono complottare alle spalle di Can, se non avesse lasciato Leyla. Emre, temendo di compromettere la pace da poco ritrovata con suo fratello, lascia Leyla. Sanem, finalmente trova il coraggio di parlare con sua madre riguardo il suo rapporto con Can. Mevkibe si arrabbia molto, ma evita di parlarne con Nihat, in qualche modo sembra accettare la situazione e si ripropone di andare a parlare con Can, per capirne le intenzioni. A questo punto, Can è libero di farlo sapere a tutti e i primi con cui lo fa, sono i suoi dipendenti, che stanno facendo troppi pettegolezzi. La puntata si chiude con Sanem che senza volerlo rompe una delle due pietre di Can.