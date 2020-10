“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame del 4 e 10 ottobre 2020

Si sta svolgendo un'importante riunione di lavoro tra Can, Ceyda e Max Mackinnon. Con ogni probabilità la Red Mood Cosmetics affiderà alla Friki Harika la campagna pubblicitaria per il lancio del marchio americano in Turchia. Mentre Can annuncia queste novità al resto della squadra, Emre si allontana dall'ufficio per parlare con Leyla, che non è andata al lavoro per il dolore che la fine della loro relazione le ha causato. Mentre discutono nel centro del quartiere, Osman li vede e interviene a protezione di Leyla. Nel frattempo, Sanem ha deciso di parlare con sua madre per annunciarle che le cose tra lei e Can sono serie e che lui è intenzionato a sposarla. Purtroppo, Sanem non riesce a fare lo stesso con il padre. Per comunicargli la notizia, infatti, si rende necessaria una vera proposta di matrimonio e relativo anello di fidanzamento. Cengiz intanto, come suggerito da Can a tutto il team di creativi, è a casa a provare i prodotti di bellezza per la Redmond Cosmetics.

sabato 10 ottobre (ore 14.45)

Sanem porta Can nel posto dove da piccola si rifugiava per scrivere e gli mostra una lettera, che "profeticamente" aveva scritto per lui. Leyla, in rotta con Emre, torna comunque al lavoro e viene convinta da Can a restarci almeno una settimana, prima di prendersi un periodo di riposo, perché c'è in ballo la campagna per la "Red mood cosmetics". Infuriano I preparativi della campagna e Sanem mostra con successo il suo progetto e lo slogan. Intanto, il quartiere è in subbuglio. Mevkibe si è fatta sfuggire con Melahat che forse Sanem e Can si sposeranno. Melahat, pressata dalle donne pettegole, spiffera tutto. Aysun, però, smentisce, mostrando un rotocalco in cui Can afferma che non pensa al matrimonio. La cosa innesca in Mekvibe il dubbio che Can possa prendersi gioco di Sanem e rincuora invece un già disperato Muzaffer. Osman passa le consegne della macelleria ad Ayhan, per accingersi alla sua carriera di attore. Sanem e Can sono a una cena di lavoro con Ceyda, Mackinnon e Erdinc quando all'improvviso sopraggiunge Fabbri, guastando l'atmosfera.