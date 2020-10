“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dell’11 e 17 ottobre 2020

Can decide di recarsi da Fabbri per convincerlo a vendergli la sua quota, ma non riuscendoci lo prende a pugni. E Fabbri lo denuncia. Dopo aver picchiato Fabbri, Can viene prelevato dal suo ufficio ed arrestato. La sua situazione non è delle migliori.

Can viene prelevato dal suo ufficio ed arrestato dalla polizia dopo aver picchiato Fabbri. La situazione è molto grave. L'avvocato di Can si presenta in carcere per annunciare al suo cliente che sarà scarcerato. Sembra che Aylin abbia convinto Fabbri a ritirare la denuncia. In realtà, i due sono come sempre in combutta. Fabbri ha stretto un accordo con Sanem. Le ha promesso di ritirare la denuncia verso Can e cedere le azioni dell'azienda in cambio del suo profumo. Lui però non ha specificato a chi avrebbe ceduto le sue quote e svela ad Aylin che sarà lei la beneficiaria. In questo modo, diventerà socia della Fikri Hrika e potrà dall'interno mandare in bancarotta l'azienda. Appena rientra negli uffici dell'agenzia, la donna tenta di riconquistare Emre e lo bacia a tradimento. Leyla, che teneva d'occhio la situazione, vede il bacio tra i due e crede che siano tornati insieme. Stanca di soffrire, chiama Osman e accetta di uscire con lui. Nel frattempo, la lite tra Nihat e Mevkibe non sembra sul punto di risolversi.