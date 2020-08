“Daydreamer – Le ali del sogno”, stop alla soap

La serie pomeridiana made in Turchia di Canale 5 si ferma per una settimana

Foto: Daydreamer - Sanem (Demet Ozdemir) e Can (Can Yaman) - Credit: © Mediaset

08 Agosto 2020 | 08:42 di Redazione Sorrisi

Anche le soap vanno in ferie. Dopo aver mandato Beautiful in vacanza per tre settimane, Mediaset si appresta a fare lo stesso con la soap opera turca Daydreamer. Si tratta però di una sola settimana di stop, dopo la puntata di venerdì 7 agosto. Daydreamer - Le ali del sogno tornerà nella consueta fascia pomeridiana, dalle ore 14.45, nel palinsesto di Canale 5 da lunedì 17 agosto.

In questa settimana al posto delle seguite vicende di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir), Canale 5 raddoppierà l’appuntamento con le repliche de Il Segreto, che si prolungheranno dalle 14.45 alle 16.30 circa. Daydreamer continuerà poi nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre quando dovrà lasciare spazio a Uomini e Donne, che torna con una nuova stagione.