“Daydreamer”, le anticipazioni: apri gli occhi Sanem!

20 Giugno 2020 | 10:15 di Enrico Casarini

Povera e ingenua Sanem (Demet Ozdemir), mille cose le stanno accadendo intorno, ma lei resta fedele alla promessa fatta al subdolo Emre (Birand Tunca). Così passa uno scatenato soggiorno in uno splendido hotel di Agva (amatissima destinazione turistica turca) cercando di far naufragare il tentativo di Can di ricucire i rapporti con la top model Arzu (Ayse Akin) in nome del futuro dell’agenzia pubblicitaria. Sanem combina dunque un guaio dopo l’altro, ma fallisce. Arzu infatti è così innamorata di Can che nulla potrebbe toglierle l’idea di lavorare con lui. Sanem è talmente impegnata a “tramare” che quasi non si avvede del fatto che Can ha riaccolto in agenzia sua sorella Leyla (Oznur Serceler), né si accorge che suo padre Nihat (Berat Yenilmez) ha deciso di vendere il negozio e che sua madre Mevkibe (Ozlem Tokaslan) alla notizia si è infuriata. E soprattutto Sanem non vede con quali occhi la guardi Can: lui non vuole affatto raggirarla!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 giugno)

Emre inganna Sanem dicendole che Can cerca nuovi contratti per l’agenzia per aumentare il prezzo a cui poi la venderà lasciando tutti senza lavoro. Sanem accetta l’incarico di sabotarlo. Nonostante i suoi sforzi, però, Can vince l’appalto per la pubblicità di una linea aerea. In segreto Emre diventa socio dell’agenzia dell’amante Aylin. Mevkibe è arrabbiata con Aysun, madre di Muzaffer. Leyla è sconvolta: nel suo computer ci sarebbe la prova che sia lei la spia che danneggia l’agenzia in favore di Aylin.

Le anticipazioni dal 22 al 26 giugno

● Can realizza un eccezionale servizio fotografico con Arzu nel parco della villa e sprona tutti all’agenzia perché diano il meglio in un test che potrebbe garantire il contratto per un’importante campagna.

● Arzu cerca di sedurre Can, ma un tiro mancino di Sanem rovina i suoi piani.

● Mevkibe col sostegno dell’amica Melahat spinge le donne del quartiere a boicottare il negozio.

● Ayhan aiuta Sanem a boicottare il test in modo creativo.

● Sanem viene umiliata da Deren in ufficio, ma Can riconosce i suoi meriti.