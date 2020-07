“Daydreamer”, le anticipazioni: Aylin parte all’attacco

25 Luglio 2020 | 9:45 di Enrico Casarini

Non facciamoci illusioni: il bacio tanto atteso tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) arriva, ma è un sigillo d’amore destinato a non durare. Sanem è tormentata da troppi dubbi e, soprattutto, Aylin (Sevcan Yaşar) trama per “abbattere” la famiglia Divit facendo di Emre (Birand Tunca) il suo burattino e spingendo Can ad andarsene. Aylin blandisce i due fratelli: implora Emre di tornare da lei e va a capo chino da Can portandogli “in dono” clienti per i quali lei, ormai spiantata, non potrebbe fare più nulla. Al contempo, però, Aylin spara a zero contro due delle loro più affidabili collaboratrici: la segretaria Leyla (Öznur Serçeler), troppo fedele a Emre, e la creativa Deren (Tuğçe Kumral), che pare l’unica ad avere capito la sua pericolosità. C’è solo un obiettivo che Aylin non attacca direttamente: Sanem… Ma saprà impaurirla facendo sì che Can litighi con Metin (Tuan Tunalı), amico prima ancora che avvocato dell’agenzia, e lo cacci. L’ira di Can spiazza Sanem, che pare essersi già dimenticata di quel bacio.



Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 luglio)

Lo spot per la bevanda Orgatte arriva in porto nonostante mille difficoltà e rivela il grande fascino di Osman; il macellaio, però, soffre perché capisce che l’amata Leyla non ha occhi che per Emre. Mevkibe, gelosa, decide di accompagnare Nihat sul set con il nuovo cibo. Osman capisce che Leyla è innamorata di Emre. Aylin turba Polen dicendole di Can e Sanem e scongiura Emre di darle una seconda chance. Can raggiunge Sanem nel teatro dove si “conobbero” e la bacia di nuovo facendole capire che Albatros è proprio lui.

Le anticipazioni dal 27 al 31 luglio

● Can stupisce Emre rivelandogli il suo amore per Sanem.

● Emre litiga con Sanem, perché teme che lei racconti a Can delle loro manovre.

● Sanem vuole rompere con Can. La tensione tra loro è palpabile anche sul lavoro, ma Can continua a riconoscere a Sanem i suoi meriti, tanto da metterla a capo di un progetto.

● Ceycey è preda di continui attacchi di panico e finisce in ospedale. Ayhan corre al suo capezzale.

● Muzaffer sogna di diventare attore, ma si ritrova in carcere perché non ha fatto il servizio militare.