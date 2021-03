“Daydreamer”, le anticipazioni: Can deve usare la forza

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, mar. ore 21.20) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"

La grottesca vicenda del “furto di creme” sembrerebbe essersi conclusa bene grazie all’intervento di Bulut (Ahmet Olgun Sunaer) e dell’avvocato Metin (Tuan Tunali), “ritrovato” come amico e come fidato consulente. Il team della FH esce di prigione, dunque, e il commerciante che pensava di essere stato ingannato, ora sa che le creme sono prodotte da Sanem (Demet Özdemir)… Ma le cose precipitano nuovamente, perché il commerciante manda tre bulli a casa di Sanem per terrorizzare tutti e sbattere la FH fuori dal mercato. A complicare ulteriormente la situazione, ci sono le condizioni del povero Ceycey (Anil Çelik), rimasto sconvolto dalla sia pur breve detenzione: nessuno riesce a farlo tornare in sé! E così, ancora una volta, dev’essere Can (Can Yaman) a sbrogliare la matassa: concia per le feste i bulli e li rimanda al loro padrone chiarendo una volta per tutte che Sanem dev’essere lasciata in pace. Ma che fine ha fatto Yigit (Utku Ates), che ha causato tutto questo caos? È nell’ombra. E trama ancora.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 marzo)

Una serata da baby sitter e una breve crociera in yacht riavvicinano moltissimo Can e Sanem. Questo fa inviperire Yigit, che s’è visto mandare a pallino una cena con Sanem e ha dovuto anche sentirsi dire di no alla sua proposta di matrimonio. Anche Huma è nera: non sopporta di vedere Aziz felice con Mihriban… Da tanta rabbia nasce la vendetta di Yigit, che, con una bugia, fa finire in galera Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz. Intanto l’investigatore pagato da Can indaga su chi stia aiutando Yigit.

Le anticipazioni dal 22 al 26 marzo