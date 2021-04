“Daydreamer”, le anticipazioni: Can e Sanem salutano tutti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.30) Enrico Casarini







Le cose tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) vanno così a gonfie vele, che sembra perfino naturale che decidano di prendere la barca e concedersi un lungo giro intorno al mondo. Ciao Istanbul, allora! Ciao agenzia FH con tutti i suoi problemi, e ciao a tutti gli intrighi! Navigheranno fino alle Galapalagos (il sogno di Sanem!) e torneranno a casa “accompagnati” da due o tre marmocchi solo per sposarsi e vivere per sempre felici e contenti. L’entusiasmo è alle stelle e Sanem impara al volo anche i primi rudimenti dell’arte della navigazione per dare una mano a Can… Ma a Can non sfugge il velo di tristezza negli occhi di Sanem: non riesce a fare a meno di pensare che mamma Mevkibe (Özlem Tokaslan) e papà Nihat (Berat Yenilmez) non hanno preso bene l’annuncio della partenza. Sono preoccupati, perché non dimenticano quanto lei abbia sofferto per amore. Così Can propone a Sanem di andare a casa Aydin per una bella chiacchierata che riporti il sorriso sul volto di tutti. Ma il destino è in agguato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 aprile)

Altro che soci: Can e Sanem si sono proprio ritrovati come innamorati, e lo capiscono definitivamente indagando sulla vicenda delle creme “tossiche”. L’indagine mette anche fuori gioco in maniera definitiva Yigit, che decide di tornarsene in Canada e di cedere i diritti del libro di Sanem a un grande editore. Huma, triste per la felicità di Aziz e Mihriban, incontra un vecchio amico che potrebbe farle ritrovare il sorriso. Sanem ricompra la barca di Can. Un incidente fa saltare un importante contratto per la FH.

Le anticipazioni dal 19 al 23 aprile