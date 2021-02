“Daydreamer”, le anticipazioni: Can prima va e poi ritorna

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 5 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, mar. ore 21.20) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"

La tensione tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) non dà segno di quietarsi. Lei è a terra, afflitta da un doloroso vuoto d’ispirazione. Lui è così sconvolto dalla gelosia, da fraintendere ogni cosa riguardi Sanem, e così, tra parole non ascoltate, fraintese e non dette, decide di ripartire. Non lo ferma neanche una chiacchierata con papà Aziz (Ahmet Somers), sereno come forse non mai per avere ritrovato la vecchia fiamma Mihriban (Sevinc Erbulak). Can però fa due “errori”: prima saluta Sanem facendosi donare un profumo, poi, in barca, riapre il suo libro… E allora tutto gli torna chiaro: dove mai può trovare la felicità che solo Sanem può dargli? S’inventa una scusa, dunque, e torna in porto. E qui naturalmente incontra Sanem, giunta per guardare quel mare che le avrebbe portato via l’amore… Ancora non riescono a dirsi tutto, ma è chiaro che la partita del cuore si è riaperta. E Can la giocherà in casa di Sanem: incolpando l’incidente “capitato” in barca, infatti, chiede se può sistemarsi in un capanno nella tenuta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 febbraio)

Dopo un anno di navigazione solitaria, Can torna a Istanbul in gran segreto. Anche suo padre Aziz è tornato e ora inizia a riallacciare i rapporti con i familiari (ma non con Huma…) e si avvicina agli Aydin. Ceycey, Muzaffer e Sanem diventano soci di Aziz nell’agenzia e spostano la sede nella nuova casa di Sanem, presa in affitto da un’antica fiamma di Aziz. Can incontra Sanem, ma la situazione tra loro è ancora tesa. Leyla ed Emre sono in cerca di lavoro. Yigit è inviperito per il ritorno dell’eterno rivale e riprende a complottare con Huma.

Le anticipazioni dal 1° al 5 marzo

● Yigit non riesce a convincere Sanem a partire per New York. Il suo astio contro Can è ormai così grande, che arriverà a confermare anche di fronte ad Aziz la sua volontà di dargli battaglia.

● Deniz, la psicoterapeuta, consiglia a Sanem di fare come se Can non ci fosse.

● Can parla a Emre della delusione per la fine della storia con Sanem, e lui gli dà un buon consiglio per smascherare Yigit.

● Aziz e Huma si incontrano e hanno un duro faccia a faccia.

● Mevkibe e Nihat sospettano che Emre tradisca Leyla e iniziano a indagare.