“Daydreamer”, le anticipazioni: Can ruggisce e “ritrova” Sanem

15 Gennaio 2021 | 14:44 di Enrico Casarini

Can (Can Yaman) è un leone in gabbia. Un leone inferocito, però, che ruggisce e che, in attesa di ritrovare piena libertà d’azione (ma dovrebbe anche pensare a un piano…), sa comunque dare zampate che fanno male. Se ne accorge Sanem (Demet Özdemir), trattata sempre peggio. E se ne accorge anche il povero Ceycey (Anil Çelik), che paga con una lavata di capo la partecipazione al piano per riavvicinare Can e Sanem rinchiudendoli nella cella frigorifera. Ancora una volta è mamma Huma (Ipek Tenolcay) a cantare vittoria: le sorelle Aydin stanno lasciando l’agenzia e lei non vede più ostacoli sulla strada che porta Polen (Kimya Gökçe Aytaç) al cuore di Can. Ma il destino scompiglia di nuovo le carte. Can infatti decide di non limitarsi a fare le foto per il libro di ricette che Polen pubblicherà con la casa editrice di Yigit (Utku Ates) e che verrà curato proprio da Sanem: sarà lui il coordinatore generale del progetto. La coppia Can-Sanem, insomma, deve ricomporsi.

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle puntate di giovedì 14 gennaio

Yigit apre la casa editrice nello stesso edificio della FH e quindi potrà vedere Sanem con facilità, in attesa di accoglierla nello staff. Polen rivela l’identità di Yigit a Sanem e Can: è suo fratello. Can è sempre più arrabbiato, ma accetta di fare le foto per un libro di cucina di Polen. Huma continua a umiliare Sanem: alla cena per fotografare i piatti di Polen, sbandiera ai quattro venti l’incapacità di Sanem in cucina. Leyla è turbata e lo capiscono sia Osman sia Emre. Ceycey mette in pratica un folle piano di Ayhan per riavvicinare Can e Sanem.

Le anticipazioni di giovedì 21 gennaio

● Leyla dà le dimissioni dall’agenzia e trova subito un nuovo lavoro nella casa editrice di Yigit. Ma nel suo cuore c’è una vera tempesta e lei è disperatissima.

● Sanem alla riunione per il libro di Polen fa perdere le staffe al coordinatore Dennis, che decide di andarsene. Can allora prende il suo posto.

● Can si sfoga con Emre: è deciso a “sconfiggere” Yigit.

● Yigit intanto sprona Sanem a lavorare al suo libro e lei inizia a raccontargli la storia che ha in mente.

● Ceycey rimane choccato da una telefonata di sua nonna.