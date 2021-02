“Daydreamer”, le anticipazioni: c’è chi si sposa e chi si strugge

12 Febbraio 2021 | 12:36 di Enrico Casarini

Per Leyla (Öznur Serçeler) ed Emre (Birand Tunca) è giunto il giorno delle nozze. Superati cento inconvenienti, vinte tante perplessità, finalmente dicono “sì” e possono aprire la festa che corona l’evento. In mezzo a tanta gioia, però, si sente una nota stonata. La suona Can (Can Yaman), nuovamente precipitato nel tormento della gelosia. Non ha dubbi: Yigit (Utku Ates) vuole portargli via Sanem (Demet Özdemir) “incantandola” con la promessa di esaudire il suo sogno di scrittrice. A Can sembra che ogni cosa confermi il suo sospetto e arriva ad affrontare Yigit proprio al ricevimento facendo una brutta figura. Fa niente, però: Can continua a indagare (affidandosi anche al peggior investigatore del mondo: Ceycey, Anil Çelik) e continua a brigare per strappare Sanem a Yigit. Peccato che così faccia un’altra gaffe terribile e si ritrovi spiazzato di fronte a una richiesta di Sanem, che vuole il suo permesso per pubblicare il diario che ha tenuto fin dal primo giorno della loro storia.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 febbraio)

Zio Mithat non scioglie i nodi del matrimonio di Can e Sanem. A sorpresa, invece, arriva la notizia delle nozze di Leyla ed Emre: Huma, Mevkibe e Nihat la prendono malissimo. La situazione si fa così complicata che Can e Sanem iniziano a trovare motivi di dissidio e decidono di fermare il progetto, anche perché lei ha perso l’ispirazione per scrivere e un’iniziativa di Yigit (pubblicare il libro in Usa) fa ingelosire Can. Emre, invece, s’arrabbia quando il fratello si rivela che il padre è gravemente malato: voleva essere informato subito!

Le anticipazioni dal 15 al 19 febbraio

● Yigit finalmente mette le mani sul diario di Sanem. Una veloce lettura basta a scatenare la sua gelosia e a spingerlo a un tiro mancino: getta il diario nel fuoco e accusa Can.

● Can è sconvolto dal gesto di Yigit e, al culmine di una lite feroce, lo spintona e lo fa cadere. Yigit perde i sensi.

● Sanem assiste alla parte finale della lite: il Can che ha davanti agli occhi non è quello di cui si era innamorata! La crepa tra loro si allarga sempre più.

● Huma va da Yigit in ospedale, e quando riescono a rimanere soli nella stanza…