“Daydreamer”, le anticipazioni: chi è Sanem e cosa vuole da me?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.30) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"

Can (Can Yaman) si risveglia dal coma, ma le sue condizioni non sono buone: dalla sua memoria sembrano essersi cancellati tanti accadimenti degli ultimi tempi. E non vede più Sanem (Demet Özdemir) come la sua fidanzata: checché ne dicano gli altri, per lui ora è una ragazza come tante… Inizia così una sorta di gara tra tutte le persone che hanno Can nel cuore per aiutarlo a ricordare. Ancora una volta pare che l’idea migliore venga a Sanem: bisogna ricostruire il “mondo” che circondava Can nel momento fino al quale la sua memoria sembra arrivare. Da lì potrebbe iniziare a ritrovare i ricordi smarriti. Sanem dunque riapre l’agenzia pubblicitaria FH nella vecchia sede e ottiene subito un contratto per fare ripartire il lavoro. Non solo: decide di indossare i vestiti che portava nei giorni in cui lei e Can si conobbero, di fargli leggere il libro che racconta il loro amore e di accompagnarlo in un posto speciale. Al fianco di Sanem si muove Aziz (Ahmet Somers), che cerca di stimolare suo figlio facendogli un dono molto particolare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 aprile)

Can e Sanem decidono di festeggiare il ritrovato amore partendo per un lungo viaggio in barca. Sono così decisi, da rifiutare una proposta commerciale allettante: distribuire le creme in tutto il mondo. Il progetto dei ragazzi entusiasma tutti i loro amici e commuove anche Huma, che finalmente “accetta” Sanem. Solo Nihat e Mevkibe sono disperati: temono una nuova delusione per la loro figliola. Can vuole tranquillizzarli, ma sulla strada verso casa Aydin l’auto con Can e Sanem ha un incidente e Can entra in coma.

Le anticipazioni dal 26 al 30 aprile