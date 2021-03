“Daydreamer”, le anticipazioni: ci sono bambini in arrivo?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, mar. ore 21.20) Enrico Casarini







Il legame tra Leyla (Öznur Serçeler) ed Emre (Birand Tunca) si fa sempre più forte. Consapevoli di passare un momento complicato, decidono di rilanciare e iniziano a fare progetti. Il primo è quello di trovare una nuova casa; il secondo è quello di avere un figlio. Le future novità portano scompiglio in casa Aydin. Leyla, infatti, deve smorzare le attese di Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), che si sono autoconvinti di diventare presto nonni, e in più deve anche addolcire la loro amarezza di fronte alla prospettiva di un trasloco degli sposini. Ma una bimba in effetti entra nella nostra storia: è al centro del piano architettato da Aziz (Ahmet Somers) e Mihriban (Sevinc Erbulak) per dare a Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) l’occasione di incontrarsi e riparlare. I due obbligano Sanem a fare da baby sitter per una sera alla figlia di una coppia di amici; poi, con un trucco, convincono Can a raggiungerla per controllare che tutto fili dritto. In effetti Sanem non se la sta cavando affatto bene, ma la presenza di Can riesce a tranquillizzarla e in pochi minuti i due ragazzi si ritrovano in un’inedita atmosfera di famiglia.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 marzo)

La trappola di Can per incastrare Yigit non ha funzionato. Yigit, anzi, si è spinto a chiedere la mano di Sanem. Can ora deve lottare su tre fronti: la scoperta della spia che aiuta Yigit, la riconquista di Sanem e l’aiuto a Emre, che lo tranquillizza sul fatto che Sanem non abbia ancora detto “sì” a Yigit, ma al contempo gli confessa di essere rimasto senza lavoro. Mevkibe si convince del fatto che Leyla sia incinta. Melihat semina il caos sostenendo che Can e Sanem si sposino. Deren ha un’idea: commercializzare le creme realizzate da Sanem.

Le anticipazioni dal 15 al 19 marzo