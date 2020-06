“Daydreamer”, le anticipazioni: complicazioni amorose

27 Giugno 2020 | 10:10 di Enrico Casarini

Con una bugia ben piazzata Ceycey (Anil Çelik) è riuscito a impedire che Aylin (Sevcan Yaşar) strappasse all’agenzia FH il contratto con l’azienda di Enzo Fabri (Özgür Özberk). La bugia, però, ha conseguenze gravi. In agenzia ora tutti parlano del fidanzamento di Can (Can Yaman) con Sanem (Demet Özdemir) e questo accende un incendio. Mentre Deren (Tugçe Kumral) sfoga la sua antipatia per Sanem, Sanem rinfresca tutti i suoi sospetti sulla poca serietà di Can venendo a sapere che è fidanzato da anni con Polen (Kimya Gökçe Aytaç). Così, mentre Can agisce nell’ombra per avvicinarsi sempre di più a Sanem (non solo pare deciso a lasciare Polen, ma riesce anche a far tornare la proprietà del negozio a papà Nihat, Berat Yenilmez), Sanem gli sbatte in faccia una terribile “verità”: lei è fidanzata davvero, il suo amore è Osman (Ali Yağcı), il macellaio idolo di tutte le ragazze del quartiere. Ora però Sanem dovrà chiedere a Osman un enorme favore…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 giugno)

Dopo aver realizzato un eccezionale servizio fotografico con la modella Arzu (che invano cerca di sedurlo), Can fa altrettanto per una fondazione che sostiene il ruolo delle donne nel mondo del lavoro: la sua modella questa volta è Sanem. La FH ottiene l’incarico per la campagna di una grande azienda di cosmetica, ma Can rischia di rovinare tutto quando si ingelosisce per le attenzioni dell’imprenditore italiano Enzo Fabri verso Sanem. Aylin intanto continua a tramare e inizia a sospettare che Emre non sia trasparente con lei.

Le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio

● Fabri organizza un “camp”, un incontro in campagna per motivare le agenzie pubblicitarie che in vario modo lavoreranno per lui in Turchia.

● Osman accetta di aiutare Sanem e di farsi passare come suo fidanzato quando capisce che facendolo potrà invece stare vicino a Leyla.

● Sanem ne combina di tutti i colori al “camp” quando vede che Can e Osman sono diventati amici.

● Nihat riapre il negozio, ma non ha soldi per rifornirlo: lo aiuterà Ayhan.

● Can è travolto da uno scandalo e perfino Emre soffre per lui.