“Daydreamer”, le anticipazioni: cosa succede a Sanem?

30 Ottobre 2020 | 14:19 di Enrico Casarini

Nell’ombra Fabri (Özgür Özberk) si muove freneticamente: vuole mettere in vendita un suo profumo prima che esca quello della Red Mood, lanciato dalla campagna studiata dall’agenzia FH. Grazie alla soffiata di una spia, Ceyda (Gamze Topuz) dà la notizia a Can (Can Yaman): se il profumo di Fabri è davvero così fenomenale (ma lo sarà?…), loro rischiano il disastro. Can reagisce con vigore: ragazzi, dice ai suoi, bisogna accelerare al massimo il lavoro! E come al solito invita tutto il team nella villa di famiglia per lavorare in gruppo. Ma la serata nasce decisamente sotto una cattiva stella. Non solo si presenta alla villa anche Huma (Ipek Tenolcay) portando un “regalo” ben poco gradito a Can. Le cose si complicano anche perché Sanem (Demet Özdemir) è terrorizzata: è possibile che la spia l’abbia vista con Fabri? Sanem comunque non potrebbe unirsi al gruppo di lavoro: quella sera, infatti, ha un altro impegno a cui non può rinunciare. Altri guai in arrivo?

Il riassunto della scorsa settimana (24 e 25 ottobre)

L’ingresso “in scena” di Huma, la madre di Can ed Emre, sconvolge le vite di tutti. Can è inviperito e non vede l’ora che lei se ne vada. In agenzia, poi, la donna inizia a dettar legge, “alleandosi” con Aylin. Nel mirino di Huma ci sono soprattutto Leyla e Sanem. Quest’ultima, poi, è minacciata da Fabri: o gli dà la formula giusta del profumo, o lui svelerà a Can il loro accordo. A casa Aydin, intanto, cresce il disagio di Nihat: è sempre più depresso, e non riesce a stimolarlo neppure Muzaffer proponendogli un affare eccezionale.

Le anticipazioni del 31 ottobre e 1° novembre

● Huma fa di tutto per gettare Ceyda tra le braccia di Can.

● Can e Sanem vogliono parlarsi: lui vuole chiedere la sua mano; lei, che ha intuito, vuole dirgli dell’accordo con Fabri. Risultato? Pessimo. In più Sanem impazzisce per la gelosia nei confronti di Ceyda.

● Emre cerca di mettere alle strette Aylin, ma lei si difende con abilità e continua a creare caos in azienda: coinvolge Deren in un furto di idee e abbatte il morale di Leyla dicendole che sta di nuovo con Emre.

● Leyla, disperata, torna da Osman e gli chiede…