“Daydreamer”, le anticipazioni: due cuori in fuga… da Istanbul

04 Dicembre 2020 | 12:44 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"



Agva è un piccolo paradiso affacciato sul Mar Nero. Pur non essendo molto lontano da Istanbul, qui, nel verde, sembra di stare su un altro pianeta rispetto al caos della metropoli. Ed è qui che Can (Can Yaman) spera di trovare la tranquillità e l’equilibrio di cui ha bisogno per prendere la decisione cruciale di lasciare l’agenzia, la Turchia, per tornare a girare il mondo come fotografo. “Peccato” per lui che nel resort arrivi anche Sanem (Demet Özdemir), super energetica e decisissima a riconquistarlo. «Sanem, che ci fai ad Agva?» si chiede Can; «Pura coincidenza» cerca di fargli credere lei… Alle spalle dei due innamorati, però, la situazione non è così serena. Emre (Birand Tunca), infatti, è sui carboni ardenti. Prima ha dovuto ingannare Huma (Ipek Tenolcay) per nasconderle la meta del viaggio di Can, poi, in agenzia, s’è trovato ad affrontare il rivale in amore Osman (Ali Yağcı), che ormai è una stella della pubblicità e lo fa inviperire. Can, Sanem, Emre: reggeranno questo stress?

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 29 novembre)

Leyla sprona Sanem a non lasciare andare via Can, lusingato dalla proposta di lavoro a Londra fatta da Polen; chiede anche aiuto a Emre, ma lui le pone una domanda imbarazzante: è davvero felice con Osman? Can ha un piano per neutralizzare Aylin e lo spiega a Emre: non la vuole in prigione, ma vuole che lei ceda le sue azioni della FH. Nihat è ancora arrabbiato con Mevkibe per l’apertura del negozio di cibi biologici. Huma esorta Polen a non mollare la presa su Can: deve fargli dimenticare per sempre Sanem!

Le anticipazioni di domenica 6 dicembre

● Huma vuole sapere da Emre dove stia andando Can. Lui, sospettoso, cita un’altra destinazione: Sapanca. Bene ha fatto, perché sente poi sua madre telefonare a Polen e parlarle di Sapanca.

● Sanem arriva ad Agva e dice a Can di trovarsi nel suo stesso resort per seguire alcuni seminari. Li frequenteranno insieme, e questo potrebbe essere utile a chiarire i loro sentimenti.

● Muzaffer arriva in agenzia per commissionare una campagna per il negozio aperto con Mevkibe, ma riesce subito a scontrarsi con Huma.