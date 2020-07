“Daydreamer”, le anticipazioni: e adesso è pace tra fratelli

04 Luglio 2020 | 10:10 di Enrico Casarini

Quando Can (Can Yaman) ha saputo che le sue credenziali di fotografo erano messe a rischio dall’accusa di plagio, ha capito che stava per perdere ciò che davvero gli sta a cuore. La rocambolesca soluzione del giallo, invece, gli fa guadagnare tantissimo. Per cominciare, ritrova un fratello. Emre (Birand Tunca) finalmente capisce che Aylin (Sevcan Yaşar) non è una donna innamorata, ma una persona cattiva. Poi Can scopre un altro aspetto di Sanem (Demet Özdemir) che aumenta il suo amore per lei. La ragazza affianca una notevole creatività alla sua utilissima memoria fotografica. Sarà lei a salvare uno dei contratti più importanti della FH rivelandosi l’unica in grado di maneggiare il dossier sull’azienda di pollame della signora Remide, e creando una campagna pubblicitaria innovativa. Ma una romantica notte sulle rive del Bosforo non sarà sufficiente a rompere il muro invisibile che separa Can e Sanem. E nelle mani del nostro rimarrà solo un foulard colorato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 giugno al 3 luglio)

Fabri organizza un “camp”, un incontro in campagna per motivare le agenzie pubblicitarie che in vario modo lavoreranno per lui in Turchia. Osman accetta di aiutare Sanem e di farsi passare come suo fidanzato quando capisce che facendolo potrà invece stare vicino a Leyla. Sanem ne combina di tutti i colori al “camp” quando vede che Can e Osman sono diventati amici. Nihat riapre il negozio, ma non ha soldi per rifornirlo: lo aiuterà Ayhan. Can è accusato di plagio ed è travolto dallo scandalo; perfino il fratello Emre soffre per lui.

Le anticipazioni dal 6 al 10 luglio

● Emre chiede spiegazioni ad Aylin e capisce che con lei è finita.

● Sanem vuole lasciare il lavoro, ma Emre la scongiura di restare. Anche Can gioca tutte le sue carte organizzando un incontro che lascerà il segno.

● Mevkibe prende la guida della drogheria.

● Muzaffer continua la guerra contro Osman facendogli concorrenza con un negozio che “stupirà” il quartiere.

● Ceycey assolda Ayhan come consigliera per migliorare la sua vita.

● Aylin si confessa con Can, che pare comprenderla: ma sarà sincera?