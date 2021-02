“Daydreamer”, le anticipazioni: è arrivato zio Mithat. E son dolori!

05 Febbraio 2021 | 12:22 di Enrico Casarini

Nel bel mezzo della festa di quartiere in cui Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) vorrebbero finalmente parlare del matrimonio con i genitori, ecco che arriva un personaggio che ruba loro la scena. È lo zio di Sanem, Mithat Aydin (Taylan Erler), gemello eterozigote di papà Nihat (Berat Yenilmez). Che sagoma, questo Mithat! È un super piacione, che inizia immediatamente a fare sfoggio della sua grande mondanità e mette in imbarazzo il fratello. Lo zio è davvero ingombrante, non lesina battute e apprezzamenti ironici (ne fanno le spese tanto Can quanto Mevkibe, Özlem Tokaslan) e sconvolge casa Aydin. Sanem, però, ha una speranza: col suo fascino da riccone, Mithat potrebbe essere la persona giusta per “ammorbidire” Huma (Ipek Tenolcay). Il piano di Sanem, però, avrà un esito abbastanza disastroso. E le cose si complicheranno ulteriormente quando dal nulla spunterà la notizia di un altro matrimonio che si sta per consumare in gran segreto!

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 5 febbraio)

Quante complicazioni nuziali! Can e Sanem hanno deciso di sposarsi e Can non nasconde il suo innamoramento in alcune occasioni pubbliche. Non riescono però a comunicarlo ufficialmente alle loro famiglie e Huma continua a cercare di sabotarli. Leyla e Osman decidono di annullare le nozze, e lei si riavvicina a Emre. Ceycey, intanto, offende Ayhan spiegandole che non aveva intenzione di sposarla davvero, ma riesce a riconquistarla. Polen torna a Londra e Yigit rimane l’unico motivo di preoccupazione per il geloso Can.

Le anticipazioni dall’8 al 12 febbraio

● Osman deve partire e Ayhan è tristissima: chi ne paga le conseguenze è Ceycey.

● Muzaffer corteggia Guliz nella sua strampalata maniera.

● Sanem trova uno scritto “compromettente” di Yigit, che parla di una ragazza a cui lui terrebbe. Yigit le dice che si tratta di Deren.

● Mithat convince Huma a vedere di nuovo i genitori di Sanem, ma l’incontro fallisce perché Huma fa una proposta che scandalizza profondamente gli Aydin.

● Leyla ed Emre chiamano Sanem e Can per dare loro una grande notizia.