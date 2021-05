“Daydreamer”, le anticipazioni: e vissero felici e contenti?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.30) Enrico Casarini







Ultime settimane in compagnia della soap turca che il 28 maggio saluta i suoi fan. Vediamo cosa ci aspetta. Nostante contrattempi e bizze, Can (Can Yaman) fa un gran lavoro da regista: lo spot per le creme girato nel quartiere, con Mevkibe (Özlem Tokaslan), Melahat (Feri Baycu Güler) e Mihriban (Sevinc Erbulak) a fare da protagoniste, è azzeccato e il cliente è soddisfatto. Nei festeggiamenti che seguono la lavorazione, però, qualcuno perde la voglia di brindare. Sanem (Demet Özdemir) raggiunge Can ma trova Ayca (Dilek Serbest) impegnata in una fitta conversazione di affari con lui. Per Can è pacifico che Sanem sia della partita, ma la ragazza è spiazzata. Al di là del fatto che è ben poco interessata a un’avventura del genere, a quale titolo dovrebbe partecipare? Come amica o come fidanzata? Can prova a risponderle ma Sanem se ne va. Lascia tutto: la grande casa in campagna, il lavoro in agenzia, l’amore… Cerca di ritrovare se stessa nel negozio dei genitori e nel suo eterno sogno di scrittrice. Ma Can e tutti gli amici non possono permettere che questa storia d’amore abbia un finale così triste... E quindi prepariamoci a salutare Daydreamer con un pieno di colpi di scena e forti emozioni!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 maggio)

Can e Sanem passano una notte molto romantica su un’isola deserta, ma quando rientrano a Istanbul devono affrontare una nuova crisi professionale: la FH rischia di perdere il contratto per la campagna di lancio delle creme. Leyla fa un egregio lavoro da agente segreto e ottiene informazioni utilissime. Can ha un’idea curiosa per realizzare uno spot molto innovativo. Il quartiere è sconvolto dalla notizia di una grande eredità arrivata a Melahat: l’ereditiera si ritrova corteggiata da Selim, Ceycey e Muzaffer.

Le anticipazioni dal 24 al 28 maggio