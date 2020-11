“Daydreamer”, le anticipazioni: Emre od Osman? La scelta di Leyla

06 Novembre 2020 | 14:49 di Enrico Casarini

Il cuore di Leyla (Öznur Serçeler) è come una barca in una tempesta: sbattuta qua e là, è presa da un movimento selvaggio che però non pare portarla da alcuna parte. Dopo l’ennesimo scossone ricevuto da Emre (Birand Tunca), o meglio dalla velenosa Aylin (Sevcan Yaşar), Leyla ha deciso di accettare la proposta di fidanzamento di Osman (Ali Yağcı). Questa scelta colpisce Sanem (Demet Özdemir) ed Emre. Sanem questa volta si prende il compito di fare la sorella saggia e cerca di aiutare Leyla a capire quanto sia motivata la sua scelta. Emre, appena sa che a casa Aydin si tiene la festa di fidanzamento, si precipita, ma capisce non solo di essere arrivato troppo tardi, ma anche di non essere ospite gradito. Vorrebbe dire qualcosa, ma rischia solo di litigare con Osman: è Sanem a “salvarlo” dicendo al neo-fidanzato furioso che l’ormai ex rivale è lì solo per incontrare suo fratello Can (Can Yaman). E Can, che è in una di quelle serate in cui riesce a essere veramente meraviglioso, lo porta via con sé. E in effetti ora i ragazzi Divit ora hanno molto di cui parlare.

Il riassunto della scorsa settimana (31 ottobre e 1° novembre)

Can e Sanem vogliono parlarsi: lui vuole chiedere la sua mano; lei, che ha intuito le sue intuizioni, vuole dirgli dell’accordo con Fabri. Risultato? Un disastro… In più Sanem impazzisce di gelosia nei confronti di Ceyda. Del resto, Huma sta facendo di tutto per gettare proprio Ceyda tra le braccia di suo figlio Can. L’agenzia lavora senza tregua per lanciare il profumo della Red Mood prima di quello di Fabri, e Sanem ha paura di essere considerata come una spia. Aylin continua a gettare zizzania.

Le anticipazioni del 7 e 8 novembre

● Emre viene a sapere di Leyla e Osman e cerca di impedire che ufficializzino il loro fidanzamento.

● Leyla “respinge” Emre, ma presto inizia a pentirsene.

● Fabri annuncia il lancio del suo profumo con uno slogan identico a quello della FH per Red Mood e provoca gli avversari inviando loro un campione del suo prodotto.

● Can caccia Deren: è lei che ha spifferato lo slogan. Ma la ragazza è solo vittima di un raggiro di Aylin.

● Huma racconta a Can ed Emre la sua verità sul divorzio dal loro padre Aziz.