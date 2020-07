“Daydreamer”, le anticipazioni: facciamo lavoro di squadra

18 Luglio 2020 | 10:05 di Enrico Casarini

La realizzazione del nuovo spot per una bevanda coinvolge praticamente tutti. Sul lato creativo-organizzativo, allo staff dell’agenzia FH si è aggiunta la perfida Aylin (Sevcan Yaşar). La sua sola presenza è capace di fare impazzire di rabbia Deren (Tuğçe Kumral), che nei suoi confronti ha antichi rancori, e di gettare Ceycey (Anıl Çelik) in una confusione maggiore. Sul set dello spot, poi, c’è anche una gran parte della famiglia allargata di Sanem (Demet Özdemir), impegnata a gestire l’area ristoro con cento piatti preparati in gran parte da mamma Mevkibe (Özlem Tokaslan) per soddisfare i gusti di tutti. Fortuna delle fortune, il “banchetto” è coordinato da Osman (Ali Yağcı), che con la sua bellezza non solo fa girare la testa a tutte le ragazze sul set, ma risolve un incidente che mette fuori gioco il protagonista della pubblicità. E Sanem e Can (Can Yaman)? Continuano a flirtare: una passeggiata sulla spiaggia darà loro l’energia per affrontare un nuovo disastro...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 luglio)

Polen decide di rimanere a Istanbul, ma Can non mostra la minima soddisfazione per la decisione. Osman riceve la richiesta di preparare piatti vegetariani e vegani da portare sul set di un nuovo spot dell’agenzia FH: da buon macellaio, è perplesso, ma accetta. Aylin inizia una nuova collaborazione con la FH e in agenzia la tensione si fa altissima. Sanem appende un foglietto con un suo desiderio all’“albero dei desideri” in agenzia. Can la vede e, a insaputa della ragazza, s’impadronisce del biglietto.

Le anticipazioni dal 20 al 24 luglio

● Can chiede alla troupe di passare la notte sul set per poter riprendere a girare lo spot all’alba e rispettare i tempi nonostante i tanti incidenti.

● Mevkibe, gelosa, decide di accompagnare Nihat sul set con il nuovo cibo.

● Osman capisce che Leyla è innamorata di Emre.

● Aylin turba Polen dicendole di Can e Sanem e scongiura Emre di darle una seconda chance.

● Sanem passa la notte sulla spiaggia con Can. Nel frattempo la ragazza decide di “dichiarare guerra” a Polen.