“Daydreamer”, le anticipazioni: facciamo una caccia al tesoro

09 Ottobre 2020 | 14:38 di Enrico Casarini

La storia d’amore tra Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman) fa un ulteriore passo avanti. Sanem coinvolge Can in una “caccia al tesoro” che aprirà ancora di più il cuore della ragazza al suo innamorato. Il tesoro è dentro un cofanetto nascosto in un camino di una casa ora abbandonata dove Sanem era solita “rifugiarsi” da bambina per sognare e scrivere. E nel cofanetto c’è proprio uno scritto di quegli anni lontani che, riletto oggi, non potrà che avere effetti romanticissimi. A tanta poesia, purtroppo, si contrappone il pettegolezzo del quartiere. Mevkibe (Özlem Tokaslan), infatti, ha fatto il primo di alcuni errori che pagherà cari: ha parlato della proposta di matrimonio di Can a Sanem con Melahat (Feri Baycu Güler), che è un’amica, ma che non riesce a tenere per sé alcun segreto. Ne approfitterà la perfida Aysun (Asuman Çakır) seminando il panico in casa Aydin, dov’è già esplosa l’ennesima crisi per Leyla (Öznur Serçeler), sempre più disperata per la sua vita sentimentale.

Il riassunto della scorsa settimana (3 e 4 ottobre)

A una cena di lavoro Ceyda e Can sono fotografati insieme in una situazione “equivoca” e finiscono sui giornali. Can tranquillizza Sanem: con Ceyda non c’è nulla. Sanem però decide di dire a sua madre che Can vuole sposarla (ma papà Nihat rimane all’oscuro di tutto…). Aylin minaccia Emre: se non lascia Leyla, lei rivelerà i suoi segreti. Emre decide di sacrificare il suo nuovo amore per non inimicarsi di nuovo Can. Can annuncia due grandi novità all’agenzia: il suo amore per Sanem e la conquista di un nuovo importante cliente.

Le anticipazioni del 10 e 11 ottobre

● Leyla chiede a Can un periodo di riposo, ma lui le chiede di aspettare: c’è la campagna per i cosmetici Red Mood da preparare.

● Osman, sempre più preso dalla carriera da attore, affida la macelleria ad Ayhan.

● Sanem ha un’idea eccezionale per la nuova campagna.

● Fabri si rifà vivo nel momento peggiore: arriva al ristorante dove Can presenta l’idea di Sanem ai dirigenti della Red Mood, che odiano l’imprenditore quanto Can.

● Can perde la pazienza con Fabri e gli tira un pugno: ora sì che è nei guai!