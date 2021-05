“Daydreamer”, le anticipazioni: finalmente soli su un’isola deserta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.30) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"

Lentamente Can (Can Yaman) inizia a rendersi conto di quanto ha dimenticato, e si sente sempre più “colpevole” nei confronti di Sanem (Demet Özdemir). Così, quando termina la lettura del libro, sente di dover fare qualcosa per alleviare il dolore della ragazza.Con l’aiuto di Deren (Tugçe Kumral), quindi, organizza una sorpresa per Sanem. Con una scusa la fa andare in una località sulla costa, dove, inatteso, si fa trovare anche lui e la convince a fare una gita su un’isoletta deserta. Non sarà, però, una semplice corsa sulla moto d’acqua. Can, infatti, vuole passare la notte con lei in questo piccolo paradiso lontano dal mondo, e con il più banale dei trucchi (la moto d’acqua non si accende…) ottiene il risultato. Il fastidio di Sanem per l’imprevisto si trasforma molto presto nella gioia di passare lunghe ore con il suo amore. Purtroppo questa atmosfera fiabesca dura poco: appena tornati a Istanbul, infatti, i ragazzi devono affrontare una nuova crisi in agenzia. La FH è di nuovo sotto attacco: c’è un’agenzia rivale che vuole strapparle il contratto con la ditta di cosmetici.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 maggio)

Un litigio tra Ceycey e Muzaffer genera effetti a valanga sia sulla vita in casa Aydin, sia sull’organizzazione del lavoro alla FH. Aziz decide di andarsene nuovamente da Istanbul: non sopporta più le discussioni tra Mihriban e Huma. Sanem ingaggia Selim per impersonare il regista Capello; è una scelta infelice, perché le bizze dell’uomo permettono che si metta in mostra la nipote del cliente, Ayca, una ragazza che sembra fatta apposta per piacere a Can… Sanem e Can, dunque, hanno un doloroso faccia a faccia.

Le anticipazioni dal 17 al 21 maggio