“Daydreamer”, le anticipazioni: fiori d’arancio per Can e Sanem?

29 Gennaio 2021 | 15:14 di Enrico Casarini

Annullata l’annunciata sospensione, Daydreamer è tornato in onda con nuovi orari (e “doppio spettacolo” al martedì). Sull’amore tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) sembra splendere di nuovo il sole, anche se la volontà di Sanem di andare avanti col contratto per pubblicare il suo libro fa storcere il naso a Can. Ma Sanem è risoluta e firma l’accordo con Yigit (Utku Ates), ignara del fatto che l’editore vuole di rendere pan per focaccia a Can. Anche Huma (Ipek Tenolcay) è tornata sul sentiero di guerra contro Sanem e la sua famiglia. Organizza quindi una cena al ristorante per sancire la nuova armonia tra i Divit e gli Aydin… Ma naturalmente è solo una messinscena e la serata, tra offese e umiliazioni, si rivela un disastro. Can, però, è deciso a superare di slancio anche questo inghippo e, dopo aver sgridato sua madre, incontra nuovamente Sanem. Nel loro “posto del cuore” lungo le acque del Bosforo, gli innamorati cercano di capire come risolvere la situazione e Sanem propone una soluzione semplice e bella: sposarsi al più presto!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 gennaio)

Can rapisce Sanem e la porta in montagna: nonostante vari screzi, questa fuga li riporta più vicini di quanto sembri (per cominciare annullano i viaggi che avevano accettato per compiacere Polen e Yigit) e una seconda “fuga” in montagna lo conferma. Ceycey si ritrova sempre più incastrato nell’equivoco della “proposta di matrimonio” ad Ayhan. Osman sente la crescente freddezza di Leyla nei suoi confronti. Huma riprende a tramare e convince Polen a coinvolgere Yigit nella guerra contro Sanem.

Le anticipazioni dall’1 al 5 febbraio

● Ceycey è ormai nel delirio: anche Muzaffer gli “ordina” di comportarsi da uomo e fare la proposta ufficiale ad Ayhan. Lui invece fa una gaffe terribile.

● Leyla fa un’improvvisata a Osman sul set, ma ne esce una lite che la porta a dirgli che le nozze sarebbero un errore.

● Sanem e Can decidono di parlare chiaro con le loro madri, ma questo buon proposito salta.

● Huma cerca di usare la presentazione del libro di cucina per riavvicinare Can e Polen, ma Can reagisce con un gesto clamoroso.