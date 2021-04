“Daydreamer”, le anticipazioni: il profumo del nostro passato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.30) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"

Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) sono disperati. Lui è consapevole del fatto che la sua amnesia stia facendo soffrire moltissimo la ragazza, ma non sa cosa fare per rimediare. Lei vede fallire ogni tentativo, più e meno serio, di far rivivere quel meraviglioso spicchio di passato finito chissà dove… Ma un’idea illumina Sanem: perché non tornare “all’attacco” del cuore di Can con l’“arma” che per prima lo conquistò? Lo raggiunge quindi allo chalet per risvegliare l’antica emozione con uno dei suoi profumi! Sanem allora interrompe Can nella lettura del suo libro e gli offre il suo prezioso manufatto… Can, però, non sta bene, ha il naso tappato e dunque Sanem deve, in primo luogo, farlo guarire. La “fuga” allo chalet, però, sta creando un grosso problema in agenzia. Il distributore mondiale delle creme non vuole proseguire il progetto con la FH se i due “creativi” non si fanno vedere. È Leyla (Öznur Serçeler) a sciogliere il nodo dicendo una bugia, destinata a pesare molto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 aprile)

Can esce dal coma, ma non ricorda nulla di quanto è successo a partire dalla festa per i 40 anni dall’agenzia FH. Sanem, tristissima, vuole aiutarlo ricreando intorno a lui le condizioni di quei giorni; accetta anche di commercializzare le sue creme nel mondo purché la campagna pubblicitaria venga seguita dalla FH: anche questo potrebbe “stimolare” Can. Mevkibe prepara un tè che dovrebbe far tornare la memoria, ma è un intruglio disgustoso, rifiutato da Can, e finisce solo per mandare Nihat all’ospedale.

Le anticipazioni dal 3 al 7 maggio