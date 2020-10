“Daydreamer”, le anticipazioni: loschi affari di famiglia

23 Ottobre 2020 | 14:01 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"



Un nuovo ostacolo turba l’amore di Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman): è Huma (Ipek Tenolcay), la madre dei fratelli Divit. Can la odia, perché è convinto che lei lo abbia abbandonato quando era bambino. Un po’ per il suo innato senso della famiglia, un po’ perché si trova nell’imbarazzo di averla maltrattata al primo incontro, Sanem cerca di “ammorbidire” Can: lei è sempre la mamma! Anche Emre (Birand Tunca) cerca di smussare gli angoli, per esempio spiegando a Huma quanto il fratello sia innamorato della ragazza che lei disprezza. La signora, però, è decisa a imporsi sui figli in agenzia (sono subito fuochi d’artificio!) e nel privato (vuole spingere Ceyda, Gamze Topuz, tra le braccia di Can, e anche Leyla, Öznur Serçeler, le sembra “poco” per Emre…). Can è irremovibile: quella donna deve andarsene e, soprattutto, deve lasciare in pace la sua fidanzata. Sanem, però, continua a nascondere a Can un segreto: il suo accordo con Fabri (Özgür Özberk). Un accordo che si complica.

Il riassunto della scorsa settimana (17 e 18 ottobre)

Mentre Can celebra con il team della FH il successo della proposta di Sanem per la campagna di Red Mood, il piano di Fabri per distruggere l’agenzia è in pieno svolgimento. L’industriale convince Sanem a dargli la formula del suo profumo: in cambio, dice, lui uscirà dall’agenzia; in realtà Fabri cede le sue quote ad Aylin, che così può tornare in agenzia come “sabotatrice”. Leyla pensa che il primo obiettivo di Aylin sia quello di riprendersi Emre, quindi si riavvicina a Osman. Intanto Nihat non vuole tornare a casa e Mevkibe è disperata.

Le anticipazioni del 24 e 25 ottobre

● Can trova il tempo per rincuorare Sanem al party in cui viene festeggiata: Huma non merita la sua preoccupazione.

● Fabri chiama Sanem e la minaccia. La formula del profumo che lei gli ha dato è sbagliata: o arriva la formula giusta, o lui svelerà i termini del loro accordo a Can.

● Huma trova subito in Aylin un’alleata in agenzia: d’altra parte, lei già da tempo spia i ragazzi Divit per suo conto.

● Nihat è sempre più depresso: non riesce a stimolarlo neppure Muzaffer proponendogli un affare eccezionale.