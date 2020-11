“Daydreamer”, le anticipazioni: nel gioco della passione vince chi fugge

27 Novembre 2020 | 14:20 di Enrico Casarini

La tensione tra Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman) torna altissima, perché c’è qualcosa nell’accordo tra la ragazza e Fabri (Özgür Özberk) che Can ancora non riesce ad accettare, ed è il fatto che alla fine Sanem abbia dimostrato di non fidarsi di lui. Lei si spiega, si giustifica, ma Can appare “impenetrabile” alle sue parole. E poi, insomma, c’è la proposta di Polen (Kimya Gökçe Aytaç), molto allettante, che gli ronza nel cervello: abbandonare i guai di Istanbul e volare a Londra per tornare a fare il fotografo giramondo per una grande agenzia. Il risultato è una dura litigata fra i due ragazzi, che ferisce profondamente Sanem. Can invece è sempre più confuso e inizia a chiudersi in se stesso arrivando a ignorare Sanem in ufficio. Lei, intanto, passa al contrattacco e sfoggia tutto il suo fascino per riconquistarlo, alla faccia di Polen che continua a farsi vedere e a “stuzzicare” il suo ex fidanzato, seguendo la trama intessuta da mamma Huma (Ipek Tenolcay). La situazione è a un punto di rottura e Can prende una decisione: andrà per qualche giorno in quell’oasi di bellezza che è Agva per riflettere in solitudine. Sanem ora deve decidere se seguirlo o no.

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 22 novembre)

Grazie a Mine, Can scopre la verità sui rapporti tra Sanem e Fabri, e decide di affrontare il rivale. Si precipita così nell’ufficio dell’industriale che lo minaccia… Ancora una volta interviene la polizia, ma stavolta è Fabri (e Aylin con lui) che finisce in manette. Mevkibe e Nihat litigano di nuovo e lei prende una decisione sorprendente. Huma ascolta di nascosto un’accesa discussione tra i suoi figli e trama ancora. Polen raggiunge Can al cottage, per fargli una proposta di lavoro: Sanem li vede e rimane sconvolta.

Le anticipazioni di domenica 29 novembre

● Leyla consola Sanem e la sprona a non lasciare andare via Can. Chiede anche aiuto a Emre, ma lui le pone una domanda molto imbarazzante: è davvero felice con Osman?

● Can ha un piano per neutralizzare Aylin e lo spiega a Emre: non la vuole in prigione, ma vuole che lei ceda le sue azioni della FH.

● Nihat è ancora arrabbiato con Mevkibe per l’apertura del negozio di cibi biologici; lei non è certo agevolata dall’aiuto goffo di Muzaffer.

● Huma esorta Polen a non mollare la presa su Can: deve fargli dimenticare Sanem!