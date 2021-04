"Daydreamer", le anticipazioni: oggi parliamo da soci, domani...

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.30) Enrico Casarini







La nuova impresa delle creme è travolgente. Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) vi hanno trovato un nuovo terreno sul quale incontrarsi e parlare. E sempre più spesso vanno a toccare la questione del loro amore. Bastano due oggetti “persi” e ritrovati come una bandana e un anello, per esempio, per scatenare ricordi, rimpianti, confessioni e progetti… Progetti di lavoro, s’intende: nessuno dei due ha ancora coraggio sufficiente per ammettere che sia giunto il momento di fare ricominciare la relazione. Eppure è chiaro che il regista Can non ha occhi che per Sanem sul set dello spot per le creme, e che Sanem non aspetta altro che un bacio dal suo Albatros… Tanto coinvolgimento, però, rischia di distrarli da alcune vicende che potrebbero generare problemi. C’è la depressione di papà Nihat (Berat Yenilmez), per esempio: non fa che mangiare e questo lo porterà in ospedale. C’è l’insoddisfazione di Leyla (Öznur Serçeler) ed Emre (Birand Tunca), che decidono ancora una volta di cambiare vita. E poi c’è la rabbia di Yigit (Utku Ates), che prepara un nuovo tiro mancino.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 marzo al 2 aprile)

La rinata FH lavora alacremente al lancio della linea di creme create da Sanem. Per Deren c’è un ruolo importante: protagonista della campagna pubblicitaria nei panni di Cleopatra. Sanem continua disperatamente a cercare la sua collana e, soprattutto, l’anello che c’era infilato. Yigit torna “all’attacco” con Sanem e intanto continua a dire male di Can. L’intreccio di vecchio e nuovo amore che lega Aziz, Mihriban e Huma diventa sempre più doloroso per ciascuno di loro. Emre e Leyla sono in un momento davvero grigio.

Le anticipazioni dal 3 al 9 aprile