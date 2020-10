“Daydreamer”, le anticipazioni: pugni e complotti

16 Ottobre 2020 | 14:30 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Daydreamer"



Alle spalle di Can (Can Yaman) si concretizza un piano tremendo. Il pugno con cui colpisce Fabri (Özgür Özberk) e che lo porta in cella, infatti, alla fine rientra perfettamente in un disegno architettato dal subdolo industriale. Un disegno così complicato che non solo inganna le vittime Can, caduto in una provocazione da manuale, e Sanem (Demet Özdemir) che, preoccupatissima e ingenua, corre da Fabri a implorare pietà per Can offrendo una contropartita così “vergognosa” da costringerla a chiedere all’avversario di tenerla segreta. Il disegno stupisce perfino Aylin (Sevcan Yaşar), che di Fabri è la complice e che ora avrà una grande responsabilità. Fabri, infatti, ha blandito Sanem dicendole che cederà la sua quota di proprietà della FH. Non ha detto però a chi la venderà. La “destinataria” è proprio Aylin, a cui toccherà il compito (per lei molto gradito) di distruggere dall’interno l’agenzia dei Divit. E qual è la prima cosa che fa Aylin rientrando negli uffici della FH? Punta su Emre (Birand Tunca) e…

Il riassunto della scorsa settimana (10 e 11 ottobre)

Leyla chiede a Can un periodo di riposo, ma lui le risponde di aspettare: c’è la campagna per i cosmetici Red Mood da preparare. Osman è sempre più preso dalla carriera da attore e affida la macelleria alla sorella Ayhan. Sanem ha un’idea eccezionale per la nuova campagna. Fabri si rifà vivo nel momento peggiore: arriva al ristorante dove Can presenta l’idea di Sanem ai dirigenti della Red Mood, che odiano l’imprenditore quanto Can. Can perde la pazienza con Fabri e gli tira un pugno.

Le anticipazioni del 17 e 18 ottobre

● Aylin convince Fabri a ritirare la denuncia contro Can. Ma le cose staranno proprio così?

● Can è entusiasta per la nuova campagna e si concede un momento super romantico con Sanem. Gli innamorati non sanno che Sanem sta per fare una gaffe enorme con qualcuno di molto vicino a Can…

● Sanem si accorda con Fabri: lei gli dà il suo profumo, ma lui dovrà scomparire.

● Leyla vede Aylin in agenzia e si convince che sia tornata anche nel cuore di Emre, così si riavvicina a Osman.

● Mevkibe non riesce a fare pace con Nihat. Gli parlerà Sanem.