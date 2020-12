“Daydreamer”, le anticipazioni: quante novità aspettano Can

18 Dicembre 2020 | 14:38 di Enrico Casarini

Povero Can (Can Yaman), povera Sanem (Demet Özdemir): la matassa del loro amore si sta ingarbugliando sempre più. All’orizzonte vediamo nuvoloni che promettono tempesta e grandi litigate…

Questa settimana, però, non viene chiesto il solito esercizio di pazienza solo ai nostri due innamorati: dovremo pazientare anche noi, visto che dal 19 al 25 dicembre Daydreamer non andrà in onda. Torneremo a Istanbul sabato 26 alle 15.10, e l’appuntamento “extra” del sabato si rinnoverà anche il 2 gennaio; in più, dal 7 gennaio Daydreamer raddoppierà affiancando alle consuete puntate della domenica pomeriggio (che riprendono il 27 dicembre) anche puntate nella prima serata del giovedì. Il 2021, poi, sarà un anno speciale per Can Yaman: arriverà su Canale 5 Mr. Wrong, l’ultima appassionante serie di cui è stato protagonista.

Can sarà Özgür Atasoy, un brillante ristoratore, protagonista della vita notturna di Istanbul, che precipita dal ruolo di “Mister Perfetto” a quello di “Mister Sbagliato” (è la traduzione del titolo originale: Bay Yanlis) grazie all’articolo di una giornalista delusa dal suo atteggiamento di donnaiolo. Chi lo aiuterà a riconquistare la sua buona fama? Una vicina di casa dal cuore perennemente spezzato, a cui Özgür decide di dare lezioni di “comprensione delle reazioni dei maschi” in cambio di una serata in cui fingano di essere i perfetti fidanzati. La ragazza si chiama Ezgi e la sua interprete è già nei nostri cuori: è Özge Gürel, attrice a cui abbiamo imparato a voler bene come Nazli, co-protagonista di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, la soap che nel 2019 ha lanciato Can Yaman sui nostri schermi. Inutile dire che tra loro non potrà che succedere qualcosa di fortemente romantico.