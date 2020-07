“Daydreamer”, le anticipazioni: questo pazzo, pazzo amore

11 Luglio 2020 | 10:05 di Enrico Casarini

Attenzione, Can (Can Yaman) è davvero pazzamente innamorato di Sanem (Demet Özdemir) e inizia a comportarsi di conseguenza. Reagisce quindi in maniera piccata a ogni situazione in cui Sanem sembri “allontanarsi” da lui. Ora, dunque, la sua attenzione è rivolta verso due “nemici” insidiosi. La prima è Polen (Kimya Gökçe Aytaç), che proprio non vuol capire di essere ormai diventata la ex “storica” fidanzata. Can glielo dice e glielo fa capire in cento modi. Ma la ragazza non vuol cedere il suo posto di fianco a lui e riesce a conquistarsi la simpatia della stessa Sanem, convintissima di dover stare un passo indietro rispetto a questa coppia consolidata. Sanem è così ingenua, che, per aiutare Polen, tradisce un segreto di Can. Il secondo nemico di Can è Levent (Baki Çiftçi), il figlio maggiore di Remide (Aliye Uzunugatan), destinato ad affiancare la FH nel progetto di ristrutturazione dell’antica sede dell’azienda di Remide. Levent inizia subito a corteggiare Sanem, che si convince (complice un oroscopo) che sia lui il famoso Albatros che sta cercando.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 luglio)

Can viene scagionato dall’accusa di plagio. Emre capisce la bassezza di Aylin e decide di lasciarla. Sanem vuole dare le dimissioni: ciascuno a suo modo, i fratelli Divit cercano di fermarla. Can convince Remide, la più importante industriale turca nel settore del pollame, a dare ancora fiducia all’agenza FH, ma è Sanem che azzecca la diagnosi sulla crisi della sua azienda. Muzaffer continua la guerra contro Osman e gli fa concorrenza con un suo negozio. Anche Nihat ha una grande idea commerciale e cerca di coinvolgere Osman.

Le anticipazioni dal 13 al 17 luglio

● Polen decide di rimanere a Istanbul, ma Can non mostra la minima soddisfazione per la decisione.

● Osman riceve la richiesta di preparare piatti vegetariani e vegani da portare sul set di un nuovo spot dell’agenzia FH: da buon macellaio, è perplesso, ma accetta.

● Aylin inizia una nuova collaborazione con la FH e in agenzia la tensione si fa altissima.

● Sanem appende un foglietto con un suo desiderio all’“albero dei desideri” in agenzia. Can la vede e, a insaputa della ragazza, s’impadronisce del biglietto.