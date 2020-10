“Daydreamer”, le anticipazioni: ragazzi, attenti ai paparazzi

02 Ottobre 2020 | 14:39 di Enrico Casarini

Una doppia “paparazzata” crea enormi problemi a Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir), che si trovano nuovamente di fronte al problema della gestione del loro fidanzamento segreto, in particolare con i genitori di lei. Se le foto di loro due insieme scattate da Aylin (Sevcan Yaşar) e pubblicate possono essere liquidate come un clamoroso equivoco, e mamma Mevkibe (Özlem Tokaslan) riesce a tranquillizzarsi, non si può fare altrettanto quando un giornale pubblica le foto di una cena “intima” di Can con Ceyda (Gamze Topuz). Questa volta è Sanem per prima a rimanerci male. Tanto dolore, però, la spinge a fare un grande passo: dirà a Mevkibe la verità sul rapporto tra Can e lei. Naturalmente la mamma non prende bene la notizia, ma, chiacchiera dopo chiacchiera, ritrova la serenità e progetta di fare visita a Can per chiarirsi anche con lui. La pace in casa Aydin, però, dura poco, perché ora è Leyla (Öznur Serçeler) a vivere un dramma d’amore.

Il riassunto della scorsa settimana (26 e 27 settembre)

Nel quartiere si scatenano i pettegolezzi sulle frequentazioni di Sanem e Leyla con Can ed Emre. Mevkibe e Nihat sono arrabbiatissimi e arrivano a litigare con Aysun e Ihsan. Sarà Aylin a fare precipitare la situazione fotografando di nascosto Can e Sanem e mandando le foto a un giornale: questo è il suo modo per far capire a Emre di essere capace di tutto. I due innamorati, quindi, decidono di risolvere la crisi continuando a far finta di essere solo amici. Can intanto ribadisce a Emre di non essere in alcun modo interessato a Ceyda.

Le anticipazioni di sabato 3 ottobre

● Ceyda riesce a fare la famosa “cena di lavoro” con Can. È chiaro che lei comunque non pensa solo alla campagna pubblicitaria… Durante la cena, però, succede qualcosa di molto imbarazzante.

● Aylin capisce che la storia tra Emre e Leyla è una cosa seria e minaccia l’ex fidanzato Emre: o lascia quella ragazza o lei rivelerà i suoi segreti.

● Emre, messo all’angolo da Aylin, decide di sacrificare la storia con Leyla per non inimicarsi di nuovo Can.

● Sanem rompe una delle due pietre che Can porta sempre con sé.