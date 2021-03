“Daydreamer”, le anticipazioni: ritrovarsi… in un bosco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, mar. ore 21.20) Enrico Casarini







Ancora una volta è nella solitudine della natura selvaggia che Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) trovano l’atmosfera che può scatenare i loro sentimenti. Questa volta sono costretti a passare una notte insieme nel bosco, perché Sanem, andata in cerca di fiori, scambia Can per un orso e lo stende con una bastonata. Can ha la testa dura, ma capisce che questa volta fingere un infortunio un po’ più grave di quanto non sia potrebbe aiutarlo a riaprire un dialogo vero con l’amata. E infatti, tra un bisticcio e uno sguardo rapito, così avviene. È presto per dire che sia tornata l’armonia, ma qualcosa c’è. Se non altro Can riesce a dimostrare a Sanem quanto abbia letto e compreso il suo libro. L’assenza dei ragazzi, però, preoccupa un po’ tutti. E più di tutti trema Yigit (Utku Ates). È terrorizzato all’idea di venire smascherato, anche perché non riesce a capire di quali prove disponga Can, e fatica sempre di più a convivere con le menzogne che ha raccontato. Così quando Can può finalmente affrontarlo a viso aperto, Yigit è sul punto di crollare. Ma l’abilità diabolica di Huma (Ipek Tenolcay) riuscirà a scompigliare le carte in tavola.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1° al 5 marzo)

Can sorprende tutti: con trucco giustifica la scelta di non ripartire e di vivere nella tenuta di Sanem; ora può preparare una trappola per dimostrare la colpevolezza di Yigit nel falò del diario. Yigit ci casca e combina un disastro bruciando la “capanna” di Can: è terrorizzato all’idea di venire scoperto e si appoggia ancora a Huma. Can riprende anche a fotografare per l’agenzia. Emre non trova lavoro e accetta di aiutare Nihat al negozio. La ricerca di un bambino disperso coinvolge Can e Sanem. Aziz e Huma litigano per Mihriban.

Le anticipazioni dall’8 al 12 marzo