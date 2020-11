“Daydreamer”, le anticipazioni: Sanem può contare su una nuova amica

13 Novembre 2020 | 15:25 di Enrico Casarini

Deren (Tuğçe Kumral) ha consacrato tutta la sua vita all’agenzia FH, eppure è caduta nel fango, tradita dall’antica arcinemica Aylin (Sevcan Yaşar) che è riuscita a farla passare per ladra di idee (lo slogan “copiato” dagli appunti di Sanem, Demet Özdemir) e spia di Fabri (Özgür Özberk). E chi va in suo soccorso? La sua recente “nemica” Sanem! Sanem sa che Can (Can Yaman) non capisce certi errori: lui è una macchina schiacciasassi… Così va dalla disperata Deren e l’invita a collaborare a una nuova campagna per Red Mood, e chi se ne importa di avvertire Can: lo stupiranno! Deren è stupefatta, anche perché Sanem mostra di non aver alcun malanimo: Aylin non sa che ha cementato una nuova amicizia. Sanem comunque è così: porta calore là dove tutti pensano che ci sia solo gelo. E infatti, con l’aiuto di Deren, stimola anche la fantasia del più improbabile dei creativi. Il caos del gruppo di lavoro segretamente riunito in casa Aydin fa tornare in mente a papà Nihat (Berat Yenilmez) qualcosa di dimenticato e che improvvisamente scioglie ogni nodo.

Il riassunto della scorsa settimana (7 e 8 novembre)

Emre viene a sapere di Leyla e Osman, e cerca di impedire che ufficializzino il loro fidanzamento. Leyla “respinge” Emre, ma presto inizia a pentirsene. Fabri annuncia il lancio del suo profumo con uno slogan identico a quello della FH per Red Mood e provoca gli avversari inviando loro un campione del suo prodotto. Can verifica che l’essenza non è quella creata da Sanem, ma è arrabbiato con Deren e le dice che non potrà più fidarsi di lei. Huma racconta ai suoi figli Can ed Emre la sua amara verità sul divorzio dal loro padre Aziz.

Le anticipazioni di domenica 15 novembre

● Emre cerca di contenere l’ira di Can, che non crede a Huma, ricordandogli che è pur sempre la loro madre.

● Muzaffer sprona il gruppo di lavoro a casa Aydin lanciando un ballo scatenato.

● Mevkibe si unisce ai creativi nella loro “festa” e stupisce Sanem. E all’improvviso arriva anche Nihat…

● Sanem riesce a far rientrare la crisi tra Can e Deren, e a salvare la campagna per Red Mood.

● Polen ricompare in agenzia e Sanem, gelosissima, entra di nuovo in agitazione.

● Nihat e Mevkibe litigano nuovamente per il negozio.